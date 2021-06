Actions WKHS : Félicitations pour le gain, prenez maintenant les bénéfices

Le bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) l’action était en hausse mardi et mercredi, mais elle a vraiment pris de l’ampleur aujourd’hui. L’augmentation massive d’aujourd’hui des actions WKHS est probablement due au phénomène actuel de négociation d’actions meme. Les actions de la société de camionnettes électriques ont terminé jeudi en hausse de 28%, mais toujours bien en deçà de leur niveau de février.

Source : Photo de WorkHorse.com

Et il est peut-être temps d’utiliser le rallye boursier en cours pour retirer les bénéfices des actions WKHS et les canaliser vers une entreprise de véhicules électriques plus prometteuse.

Malgré la flambée des prix, nous pensons que Workhorse est le tort entreprise dans le droite marché.

Le bon marché est celui des fourgons électriques. Il y a un potentiel énorme sur ce marché et la technologie est déjà capable de répondre aux besoins du marché.

Pour la livraison du dernier kilomètre, les fourgonnettes électriques n’ont pas besoin de la technologie la plus récente et la plus performante. Ils ne parcourent pas de longues distances, donc la technologie existante peut déjà répondre à la demande existante.

Le camionnage électrique longue distance est loin, mais les camionnettes de livraison du dernier kilomètre arriveront très bientôt.

Le hic, du moins en ce qui concerne Workhorse, est que le marché est déjà très encombré.

Et Workhorse ne se distingue pas de ses concurrents.

Aucun avantage concurrentiel

Au contraire, Workhorse se distingue mal.

En février, nous avons vu WKHS tanker – près de 50% – après que l’USPS ait surpris tout le monde en choisissant Oshkosh (NYSE :OSK) sur Workhorse pour son contrat de mise à niveau de flotte de 10 ans.

Ceci est particulièrement préoccupant car Biden, un mois auparavant, avait émis une ordonnance enjoignant aux «agences fédérales de se procurer de l’électricité sans pollution par le carbone et des véhicules propres et à zéro émission pour créer des emplois syndicaux bien rémunérés et stimuler les industries de l’énergie propre».

Le fait que l’USPS ait finalement favorisé Oshkosh, qui ne fabrique même pas de véhicules électriques, est une gifle majeure pour Workhorse.

Et peut-être le dernier clou dans le cercueil du stock WKHS.

La décision de l’USPS indique essentiellement qu’elle n’a aucune confiance en Workhorse en tant qu’entreprise.

Cela pourrait être dû à des lacunes technologiques. Ou cela pourrait être dû à sa petite capacité de production.

Les deux sont des briseurs d’accord.

Certains législateurs de la maison cherchent à ce que l’administration Biden enquête sur l’accord USPS, mais nous ne voyons pas Workhorse prospérer quel que soit le résultat d’une enquête potentielle.

Le résultat sur le stock WKHS

Il existe de nombreux fabricants de véhicules électriques et de nombreux fourgons électriques.

Sans l’accord USPS que Workhorse pensait avoir dans le mauvais sens, l’entreprise a du mal à se démarquer de la foule.

La livraison du dernier kilomètre est l’endroit où les véhicules électriques sont le plus à même de prospérer à l’heure actuelle. Et c’est exactement le marché sur lequel Workhorse se trouve.

Mais Workhorse est clairement à la traîne par rapport à ses concurrents, si toutes les grosses offres de fourgonnettes électriques atterrissent ailleurs.

Si vous recherchez un stock de fourgons électriques que nous pouvons vous recommander, jetez un œil à Arrivée (NASDAQG :ARVL).

Arrivée a conclu un accord avec UPS (NYSE :UPS) pour électrifier sa flotte l’année dernière, ce qui permet à l’entreprise de livrer 10 000 véhicules au service de livraison au cours des prochaines années.

Et il a livré un prototype de véhicule à UPS en avril de cette année, ce qui a donné à l’entreprise quelque chose à célébrer et un bon coup de pouce au stock.

Nous pensons qu’Arrival est une entreprise meilleure, plus technologiquement solide et plus excitante à suivre dans l’avenir électrique. Faites comme USPS et oubliez WKHS. Placez vos paris sur ARVL à la place.

Et, si vous êtes également à la recherche d’un concurrent du géant des véhicules électriques Tesla (NASDAQ :TSLA), consultez notre récente recommandation.

Mais il existe encore de meilleurs stocks de véhicules électriques que ceux-ci, tels que les entreprises que je recherche et catalogue dans ma première plate-forme de recherche, Investisseur innovant.

Ces actions représentent la crème de la crème en matière d’innovation technologique de rupture dans les véhicules électriques. Chacun de ces titres de mobilité de nouvelle génération pourrait afficher des rendements similaires à ceux de Tesla, y compris une startup secrète qui est le fer de lance de la révolution de la conduite autonome, et une entreprise que je considère comme mon stock de véhicules électriques «dormeurs» de la décennie.

Pour voir toute ma gamme de stocks de véhicules électriques innovants de nouvelle génération, devenez abonné d’Innovation Investor dès aujourd’hui.

PS Au cours des derniers mois, j’ai expérimenté tranquillement ce qui sera probablement considéré comme mon projet le plus controversé à ce jour – Projet 10X.

Une plateforme de recherche ultra-exclusive mentionnée précédemment disponible par « invite only ». Un projet si ambitieux qu’il a livré 82 choix d’actions uniques et révolutionnaires avec des gains pouvant atteindre 100 % et plus.

Notre taux de réussite avec ce projet ? Un ridicule 86 % — mieux que nos rêves les plus fous.

Nous avons fait tout cela en un peu moins de 12 mois. Et enfin, je suis prêt à tirer le rideau.

Rejoignez-moi le 9 juin à 16 h, où j’animerai mon tout premier Sommet des anomalies 10X. Tout ce que tu dois faire est Cliquez ici pour réserver votre place.

Une fois que vous réserve ta place, vous aurez également accès à mon dernier rapport de recherche, 3 actions bon marché à acheter à moins de 10 $. Ce rapport contient un aperçu de ce que vous pouvez vous attendre à voir lors de mon 10X Anomaly Summit.

Réclamez votre exemplaire gratuit maintenant et préparez-vous pour cet événement exclusif le 9 juin !

A la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cette vidéo.