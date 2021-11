Activation très attendue de la mise à niveau de Bitcoin Taproot – Dépenses de script de Taproot vues dans la nature

15 novembre 2021 09:47 UTC

Les défenseurs de Bitcoin célèbrent la mise en œuvre florissante de la mise à niveau de Taproot une fois la hauteur de bloc 709 632. La mise à niveau était extrêmement attendue car il s’agissait de l’un des changements les plus importants depuis l’introduction de Witness divisé (Segwit) en 2017. Une fois la mise à niveau terminée, la communauté Bitcoin a mentionné les nombreux avantages que les signatures Taproot et shnorr doivent fournir et ont commencé. activité Utilisation de la racine pivotante pour le moment.

Taproot a été activé sur la blockchain Bitcoin

À 00 h 15 (HNE) à la hauteur de bloc 709 632, au niveau du problème 352, Taproot a été officiellement activé sur la blockchain Bitcoin (BTC). La mise à niveau était attendue depuis longtemps car il s’agit d’une amélioration qui a duré sept ans.

Taproot permet aux utilisateurs de contrôler les scripts Bitcoin de multiples façons afin d’améliorer la confidentialité, la mesurabilité et la sécurité. La combinaison de l’amélioration de Taproot et d’Associate in Nursing, connue sous le nom de signatures shnorr, permet des transactions compactes supplémentaires et une agrégation de clés, ce qui fournit un éventail à multiples facettes de schémas de négociation multi-signatures. shnorr offre 3 avantages majeurs en phase avec l’introduction de la base de code sur Github :

Sécurité prouvable : les signatures shnorr sont manifestement sécurisées. plus en détail, ils sont puissamment infalsifiables en dessous de l’attaque par message choisie (SUF-CMA). Non-malléabilité : La sécurité SUF-CMA des signatures shnorr implique qu’elles ne sont pas malléables. D’autre part, les signatures ECDSA sont intrinsèquement malléables. Linéarité : les signatures shnorr offrent une technique simple et économique qui permet à plusieurs parties collaboratrices de fournir une signature valable pour l’ensemble de leurs clés publiques.

La technique de collaboration ou l’agrégation de clés « est la pierre angulaire de constructions variées de haut niveau qui améliorent la puissance et la confidentialité, comme les multi-signatures et al. », ajoute la description de Github.

Le thème de signature shnorr est combiné avec MAST (Merklized Alternative Script Tree), qui crée principalement un tout nouveau langage de script connu sous le nom de Tapscript. La page d’activation de Taproot sur Github indique actuellement : « Taproot verrouillé. Merci les mineurs. une fois que Taproot a été activé, une bonne variété de partisans de la cryptographie ont mentionné la mise en œuvre sur les réseaux sociaux.

« La mise à niveau de Taproot pour Bitcoin a officiellement [been] activé », a tweeté une fois le capitaliste du bitcoin Anthony Pompliano. « Félicitations et merci à chaque développeur, mineur et Bitcoiner qui a rendu cela possible. » Un autre individu surnommé « Hashoveride » a tweeté :

Racine pivotante activée ! Bitcoin mis à jour ! cela peut être cependant un accord est créé et les mises à niveau sont effectuées ! incroyablement lent, non controversé et non forcé. Vous reconnaissez tous mieux. [Bitcoin] capable de voler.

Développeur Bitcoin Pieter Wuille : « Enfin, BIP341/342 (« Taproot ») est actif sur Bitcoin Mainnet »

Le développeur de Bitcoin Core, Pieter Wuille, a également mentionné le soft fork florissant sur Twitter et a remercié tous les participants au réseau.

« Enfin, les BIP341/342 (« racine pivotante ») sont actifs sur le réseau principal Bitcoin. à cause de tout le monde soucieux d’obtenir une nation nord-américaine de cette façon », a tweeté Wuille. «Le vrai travail consiste à créer des portefeuilles/protocoles qui reposent dessus pour créer l’utilisation de ses bénédictions. Je suis terriblement excité d’imaginer où que cette nation nord-américaine m’emmène », a ajouté le développeur Bitcoin. différents fans de bitcoins ont partagé leurs connaissances sur l’utilisation de Taproot dans la nature. à titre d’exemple, Alekos Filini a écrit :

Une version modifiée de @bitcoindevkit a créé cet accord. C’est une dépense de script Taproot avec un multisig 1 sur 2 qui utilise le nouveau « OP_CHECKSIGADD ». C’est comme si cela pouvait être le principal « OP_CHECKSIGADD » utilisé sur Bitcoin ! Il s’agit de la troisième dépense de script Taproot dans le bloc, mais les 2 précédentes n’utilisaient pas cet opcode.

De plus, l’outil d’exploration de la blockchain Open Exploration Tool (oxt.me) a tweeté concernant l’utilisation de Taproot sur la blockchain Bitcoin une fois la mise en œuvre florissante. « Ça se passe #Taproot », le compte Twitter oxt.me susmentionné, partageant un tableau d’utilisation de Taproot. Le Bitcoiner Lyle Pratt a également parlé des avantages de Taproot et a expliqué pourquoi il était excité.

« [Three] raisons pour lesquelles je suis personnellement enthousiasmé par Taproot », a écrit Pratt. « 1) la méthode de mise à niveau a donné à la nation nord-américaine une instruction honnête pour les futures mises à niveau. 2) la racine pivotante peut faciliter la prolifération de nouveaux services et cas d’utilisation de DLC, éventuellement le transfert vers Lightning. 3) des fédérations multisig participant à un mil+ sont actuellement réalisables.

Lorsqu’une autre personne lui a demandé quels seraient les avantages de fédérer plusieurs signatures pour plusieurs participants, Pratt a répondu en notant : « De nombreux pools supplémentaires de signataires ou d’oracles suburbains sont actuellement réalisables. Le pré-taproot concernant ~ 15 signataires de p2sh était la limite raisonnable.

