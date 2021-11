Activer la mise à l’échelle 1440p Retina sur les moniteurs externes avec les Mac M1

Une plainte des nouveaux propriétaires de Mac M1 est qu’il ne semble pas y avoir de moyen d’activer la mise à l’échelle 1440p Retina sur des moniteurs externes.

Apple n’a jamais officiellement pris en charge cela sur les moniteurs sub-4K, mais il existait des solutions de contournement pour les Mac Intel qui ne fonctionnent avec aucune des machines M1. Heureusement, il existe maintenant une solution…

MacWorld pointe vers une solution tierce.

J’ai moi-même testé BetterDummy sur une paire de moniteurs externes 1440p et je peux confirmer qu’il fonctionne comme annoncé.

Cela s’appelle BetterDummy, et cela fait essentiellement croire à macOS que vous avez branché un moniteur 5K. En utilisant les fonctionnalités de mise en miroir de l’affichage d’Apple, vous pouvez ensuite refléter le contenu du faux moniteur sur votre vrai panneau 1440p et profiter de toutes les options de mise à l’échelle avancées qu’Apple lui-même ne fournira pas. (L’application est gratuite avec des dons facultatifs.)

Jared Newman du site avertit que le processus n’est pas exactement intuitif, mais il fournit un guide complet illustré, que je recommande de lire. Il suggère d’essayer d’abord 1920×1080 (full HD), puis 2048×1152 si vous souhaitez afficher plus de contenu, ou 1760×990 si vous souhaitez un grossissement élevé.

Il ajoute également quelques autres mises en garde :

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes pour mettre leur MacBook en veille via un coin chaud ou en appuyant sur Shift-Control-Esc, car les écrans virtuels se figeront simplement en place au lieu de s’éteindre. Si cela se produit, dirigez-vous vers l’icône de la barre de menus BetterDummy et sélectionnez Paramètres> Déconnecter et se reconnecter en veille, mais sachez que vous pouvez toujours rencontrer des problèmes de veille en de rares occasions.

BetterDummy peut également cesser de fonctionner lorsque vous débranchez un moniteur, en branchez un nouveau ou connectez un iPad à utiliser avec Sidecar. Si cela se produit, cliquez sur l’icône de la barre de menu BetterDummy, puis déconnectez et reconnectez vos nuls dans le menu Gérer les nuls.

Enfin, gardez à l’esprit que l’option d’exécution automatique de BetterDummy au démarrage est désactivée par défaut. Vous pouvez modifier cela via la barre de menus sous Paramètres> Démarrer à la connexion, mais vous devrez toujours entrer le mot de passe de votre appareil et attendre quelques instants avant que la supercherie de mise en miroir de BetterDummy ne se déclenche.