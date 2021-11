Activez le mode expérimental de Chrome pour voir les menus comme dans Windows 11 | La technologie

Les menus de Windows 11 sont l’une des fonctionnalités que les utilisateurs du nouveau système d’exploitation apprécient le plus. Et, si votre navigateur est Google Chrome, vous avez de la chance.

Malgré le fait que nous passons toute la journée à utiliser Google Chrome, très peu de gens savent de quoi le navigateur Google est capable.

Des onglets aux favoris, dossiers et signets. Les possibilités offertes par les moteurs de recherche aujourd’hui sont si grandes que Même les développeurs eux-mêmes ne savent pas tout ce qui y est disponible.

Et comme nous ne sommes que des ingénieurs de Google et que nous n’en savons pas plus qu’eux, nous vous proposons aujourd’hui une petite astuce, qui implique le navigateur et Windows 11, le système d’exploitation de Microsoft lancé il y a quelques semaines.

L’une des choses que j’aime le plus dans le système d’exploitation Microsoft, ce sont les menus, lIls ont tous un style similaire, montrent beaucoup d’informations et donnent le sentiment d’unité à l’ensemble du système.

Ces menus, ce qu’ils ont, c’est qu’ils ne sont pas seulement une chose du système d’exploitation, mais de Google ils ont jugé bon de les mettre dans le mode expérimental du navigateur, comme nous allons vous apprendre comment activer :

Ouvrez Chrome, tapez chrome : // drapeaux dans la barre d’adresse et appuyez sur Entrée. La page de test s’ouvrira. Dans le champ de recherche, écrire Windows 11. Dans les résultats de la recherche, cliquez sur le menu déroulant des menus de style Windows 11 et réglez-le sur Activé. Clique sur le bouton de réinitialisation pour que les changements prennent effet.

Une fois ces étapes simples suivies, vous aurez les menus de Windows 11 dans votre navigateur, vous pourrez ainsi faire correspondre à la fois le système d’exploitation et le moteur de recherche.

Gardez à l’esprit que cela aussi Il peut être activé avec Windows 10 et la seule chose que nous devons avoir mis à jour est Google Chrome vers la version 96 ou supérieure. Pour voir cela, il suffit de cliquer sur options, en haut à droite du navigateur et de cliquer sur Informations Chrome, comme on le voit sur la photo.