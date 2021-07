Activez le mode gaucher sur Facebook Messenger Pas à pas ! | Instagram

A cette occasion, nous vous donnerons les étapes pour activer le mode gaucher et ainsi écrire plus facilement dans le célèbre application de Facebook Messenger, alors prenez-en note, car ce sera sûrement à votre goût.

Si vous êtes gaucher et qu’il vous est difficile d’écrire des messages sur Facebook Messenger, vous devez sans aucun doute activer le mode gaucher de manière très simple et sans installer d’applications supplémentaires.

Comme vous le savez peut-être, Facebook Messenger est la deuxième application de Service de messagerie l’instantané le plus utilisé au monde qui dépasse actuellement les 5 milliards d’utilisateurs, un chiffre que tout développeur d’applications aimerait avoir.

Cependant, cette plateforme ne considérait pas qu’une grande partie des internautes écrivent avec la main gauche et c’est pour cette raison, aujourd’hui, nous allons vous apprendre une astuce extrêmement simple pour activer le mode gaucher dans Messenger.

La vérité est que les gens qui sont plus habiles avec la main gauche qu’avec la droite sont une population assez oubliée.

Et c’est que bien que de nombreux objets soient fabriqués pour eux tels que : guitares, ciseaux, taille-crayons, cuillères, cahiers, etc., ces produits sont rares et vous ne les trouvez pas toujours dans un magasin commun.

Compte tenu de cela, Android a vu un besoin dans ce secteur et a décidé d’ajouter le mode gaucher à son système d’exploitation, un outil qui vous permettra d’écrire plus facilement dans n’importe quelle application, y compris Messenger.

Et cela change fondamentalement l’orientation de l’appareil mobile afin que son utilisation soit bien mieux adaptée à la main gauche.

ÉTAPES POUR ACTIVER LE MODE GAUCHE DANS ANDROID

Tout d’abord, vous devez avoir une version d’Android 9 ou supérieure. Ensuite, allez dans les « Paramètres » et accédez à la section « À propos du téléphone ». Ici, vous devez cliquer plusieurs fois sur l’option ‘Build number’ pour activer le ‘Developer mode’ et dans cette section, vous pouvez même voir la version de votre Android. Retournez dans les « Paramètres » et allez dans « Options pour les développeurs ».

Plusieurs fonctions apparaîtront et pour trouver rapidement l’outil qui nous intéresse, tapez dans la barre de recherche : ‘Force design der. À gauche ‘ Prêt, automatiquement l’orientation de l’appareil mobile sera sur le côté gauche. Vous entrez maintenant dans Messenger et profitez de l’application grâce à ce mode.

D’autre part, Facebook Messenger innove dans la manière d’interagir avec les émoticônes classiques et leur ajoute désormais des sons, ceux-ci sont appelés Soundmojis, Fonoticonos ou simplement emojis avec son.

Comme il s’agit d’une nouvelle fonction, pour le moment, la plate-forme de messagerie instantanée susmentionnée a été testée avec 23 émoticônes et il est possible que plus tard, elles augmentent beaucoup plus.

Il est important de préciser que pour utiliser ces 23 icônes avec des sons, il ne sera pas nécessaire d’installer des applications supplémentaires qui occupent de l’espace de stockage ; De même, les Soundmojis ne sont disponibles que pour les mobiles équipés du système d’exploitation Android de Google, iPhone iOS ou tablettes.