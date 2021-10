Plus de 20 Activision Blizzard des employés ont été licenciés de l’entreprise depuis que la poursuite en cours pour harcèlement sexuel a été déposée pour la première fois, selon un rapport du Financial Times [Paywall] et une note du responsable de la conformité d’Activision Blizzard, Frances Townsend, sur le site Web de l’entreprise.

« Peu importe votre rang, quel est votre travail », a déclaré Townsend dans une interview avec le FT. « Si vous avez commis une sorte d’inconduite ou si vous êtes un leader qui a toléré une culture qui n’est pas conforme à nos valeurs, nous allons prendre des mesures. »

Elle a poursuivi en notant que plus de 20 personnes ont, jusqu’à présent, été licenciées de l’entreprise car « plus de 20 personnes ont fait face à d’autres types de mesures disciplinaires », bien qu’aucun des employés qui ont été réprimandés ou licenciés n’ait été nommé.

La lettre aux employés a noté que l’entreprise est désireuse de « gagner la confiance de notre équipe que, lorsqu’ils s’exprimeront, ils seront entendus » et souhaite mettre les choses au clair avec le personnel « avec une urgence renouvelée ».

Dans une note au personnel, Townsend décrit certaines actions que l’entreprise a l’intention de prendre afin de mieux protéger le personnel contre le harcèlement et les abus. Trois autres postes doivent être ajoutés à l’équipe d’éthique et de conformité de l’entreprise – avec 19 autres postes à venir – dans le but de faire d’Activision Blizzard un « lieu de travail plus responsable ». Il est également prévu qu’Activision Blizzard triple ses ressources de formation.

Townsend, il convient de le souligner, est la même personne qui a envoyé un e-mail au personnel appelant l’enquête du California Department of Fair Employment and Housing « infondée » qui a suscité des appels à un débrayage du personnel de l’entreprise.

Elle a également été forcée de quitter Twitter et a supprimé son compte après avoir critiqué les dénonciateurs et bloqué les employés d’Activision Blizzard, ce qui ne convenait pas à une personne répertoriée comme sponsor du réseau de femmes du studio.

Activision Blizzard est actuellement engagé dans une série de poursuites liées à la prétendue «culture de garçon de la fraternité» de l’entreprise et à diverses allégations de harcèlement.

Alors que la procédure se poursuit, l’État de Californie a accusé Activision Blizzard de « retenue » et de « supprimer » des preuves liées à l’affaire et a émis une objection formelle au règlement de 18 millions de dollars d’Activision Blizzard avec la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi.

À la suite de l’ouverture du procès initial, jusqu’à présent, nous avons vu des actionnaires affirmer qu’ils avaient subi un « dommage économique » du fait que les dirigeants de l’entreprise avaient intentionnellement retenu des informations sur le procès pour harcèlement sexuel et que l’ancien président de Blizzard, J. Allen Brack et l’ancien cadre RH, Jesse Meschuk, ont quitté l’entreprise.