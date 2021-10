Activision a licencié «plus de 20» employés suite à un procès

Alors que l’entreprise est toujours embourbée dans des poursuites motivées par des allégations historiques de harcèlement, Activision Blizzard a utilisé une interview avec le Financial Times pour révéler qu’un certain nombre d’employés ont été licenciés et plus «disciplinés» à la suite de l’affaire.

S’adressant au FT (paywalled), Fran Townsend, responsable de la conformité d’Activision Blizzard, a déclaré: «Peu importe votre rang, votre travail. Si vous avez commis une sorte d’inconduite ou si vous êtes un leader qui a toléré une culture qui n’est pas conforme à nos valeurs, nous allons prendre des mesures.

Elle dit qu’à la suite du procès devenu public « plus de 20 personnes ont quitté Activision Blizzard », tandis que « plus de 20 personnes ont fait face à d’autres types de mesures disciplinaires ». Elle n’a nommé aucun des employés touchés.

À la suite de la première publication du procès du DFEH plus tôt cette année, Townsend a envoyé un e-mail au personnel le qualifiant de « sans mérite », une décision si largement critiquée qu’elle a été spécifiquement mentionnée comme une cause de débrayage du personnel, alors qu’elle a également été contrainte de démissionner. en tant que marraine du réseau des femmes de l’entreprise. Townsend a également supprimé son compte Twitter personnel après avoir critiqué les dénonciateurs et bloqué les employés d’Activision Blizzard.

Dans un poste antérieur et plus public avant sa nomination en mars en tant que vice-présidente des affaires générales, secrétaire générale et responsable de la conformité d’Activision Blizzard, Townsend a été assistante du président pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme pendant l’administration Bush, où elle « est allée pour défendre l’utilisation de la torture par l’administration Bush, y compris le waterboarding, la privation de sommeil et la nudité forcée.

L’interview de FT fait suite à un e-mail envoyé par Townsend à tous les employés de l’entreprise, que vous pouvez lire ci-dessous :

Toutes les personnes,

En tant que l’une des entreprises les plus importantes et les plus influentes au monde, notre avenir dépend de la promotion d’une culture d’entreprise où tous se sentent en sécurité et entendus. Cela vient avec la responsabilité de gagner la confiance de nos employés que, lorsqu’ils s’exprimeront, nous ferons la bonne chose. Nous devons gagner la confiance de notre équipe que, lorsqu’elle s’exprimera, elle sera entendue. J’ai écouté tranquillement au cours des derniers mois vos commentaires, préoccupations et observations. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont partagé leurs points de vue – en particulier ceux qui nous ont mis au défi de faire mieux. Il est important pour moi que vous sachiez à quel point je prends cela au sérieux et à quel point je suis engagé dans les prochaines étapes que nous prendrons ensemble. Nous travaillons sans relâche pour faire en sorte qu’à l’avenir, ce soit un endroit où les gens sont non seulement entendus, mais aussi responsabilisés.

Nous avons une équipe engagée dédiée à ce travail. Cependant, en écoutant les commentaires au cours des derniers mois, il est clair pour moi que nous devons faire plus, et avec une urgence renouvelée. Nous avons élargi notre équipe de conformité et avons déjà des initiatives encore plus importantes pour permettre des améliorations significatives de la culture de notre entreprise.

En collaboration avec Jen Brewer et l’équipe, nous avons évalué en profondeur notre conformité plus large, nos relations avec les employés et nos procédures d’enquête, y compris la façon dont nous traitons les réclamations et communiquons avec les membres de notre équipe qui sont impliqués. Et aujourd’hui, je voudrais souligner nos progrès sur tous ces objectifs, ainsi que certains changements pour créer un lieu de travail et une culture plus responsables.

Parmi les commentaires que nous avons reçus, il y a eu plusieurs recommandations claires et réalisables, de la part de bon nombre d’entre vous et de notre équipe Éthique et conformité. Parmi eux, trois thèmes clés ont émergé :

– Premièrement, n’hésitez pas à licencier ou discipliner ceux qui enfreignent nos politiques et ne contribuent pas à une culture positive qui traite tous les membres de notre équipe avec respect. Deuxièmement, soyez transparent, non seulement sur nos processus d’enquête, mais aussi sur les actions nous prenons. Troisièmement, investir des ressources et des personnes dans l’éthique, la culture et la formation.