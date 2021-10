Activision acquiert le développeur de jeux mobiles Digital Legends pour travailler sur Call of Duty Mobile

Activision Blizzard a acquis Digital Legends, un développeur de jeux mobiles, comme partagé jeudi. Digital Legends est situé à Barcelone, en Espagne. L’équipe travaille actuellement sur un nouveau jeu mobile Call of Duty aux côtés de Beenox, Activision Shanghai et d’une nouvelle équipe interne appelée Solid State.

« Il s’agit d’une équipe incroyable de professionnels du développement chez Digital Legends, et nous ne pourrions être plus ravis de les accueillir dans l’équipe d’Activision », a déclaré Rob Kostich, président d’Activision. « C’est un grand pas en avant alors que nous continuons à créer des ressources de développement de classe mondiale supplémentaires axées sur la création de contenu passionnant et innovant pour nos joueurs. »

Chaque studio de développement de jeux sous l’aile d’édition d’Activision travaille actuellement sur quelque chose dans l’univers Call of Duty. Le titre premium de cette année est Call of Duty: Vanguard, un jeu de tir de la Seconde Guerre mondiale dirigé par Sledgehammer Games.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

« Faire partie de la famille Activision est une période passionnante pour nous chez Digital Legends », a déclaré Xavier Carrillo-Costa, PDG et fondateur de Digital Legends. « L’ajout de notre équipe avec des années d’expertise dans les titres mobiles de haute qualité pour mobile composée de vétérans de l’industrie et de talents émergents ne fera que renforcer le vivier croissant de talents mobiles d’Activision. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler sur l’une des plus grandes franchises. dans le monde. »

De plus en plus de jeux mobiles premium se développent aux États-Unis, alors que des titres comme Call of Duty: Mobile et PUBG Mobile continuent de se développer et que de plus en plus de jeux mobiles sont annoncés. Selon le déroulement de ce nouveau titre mobile sans nom Call of Duty à venir, il pourrait rejoindre les rangs des meilleurs jeux Android disponibles.

Gomme magique pour tous

La meilleure fonctionnalité du Pixel 6 est désormais disponible sur d’autres téléphones Android

Un fichier APK modifié fait son tour qui vous permet d’utiliser la fonction Magic Eraser sur d’autres téléphones Android. Cela devait à l’origine être utilisé avec le Pixel 6 et la puce Google Tensor, mais cela fonctionne en fait sur d’autres appareils.