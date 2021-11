Activision atteint un nouveau plus bas avec les plans du comité sur le lieu de travail

Image : Activision Blizzard

Face aux troubles internes, à la chute des cours des actions et à un désastre croissant des relations publiques, les hommes et les femmes au sommet d’Activision Blizzard – les cadres supérieurs et le conseil d’administration – devraient tous démissionner. Au lieu de cela, ils ont publié un communiqué de presse désespéré au milieu de la nuit annonçant la formation d’un « comité de responsabilité au travail ».

Ce comité « supervisera apparemment les progrès de la société dans la mise en œuvre réussie de ses nouvelles politiques, procédures et engagements pour améliorer la culture du lieu de travail et éliminer toutes les formes de harcèlement et de discrimination au sein de la société ». Des politiques qui ne s’appliqueraient apparemment pas rétrospectivement à la conduite du PDG Bobby Kotick.

Activision a nommé les deux seules femmes de son conseil d’administration de dix personnes pour diriger ce comité, et ajoutera bientôt « un nouveau directeur diversifié au conseil d’administration » pour les rejoindre. Et comment fonctionnera ce comité ? Comme ça:

Le comité exigera de la direction qu’elle élabore des indicateurs de rendement clés et/ou d’autres moyens pour mesurer les progrès et assurer la responsabilisation. Le chef de la direction, Bobby Kotick, ainsi que le chef des ressources humaines et le chef de la conformité fourniront des rapports d’avancement fréquents au comité, qui informera régulièrement l’ensemble du conseil. Le comité est habilité à retenir les services de consultants ou de conseillers externes, y compris des conseillers juridiques indépendants, pour l’aider dans ses travaux.

Ainsi, le comité, composé de deux membres du conseil d’administration, informera le conseil d’administration, dont Kotick est membre. Et des conseillers externes peuvent être consultés, mais il n’y a aucune mention de la contribution des près de 10 000 employés d’Activision Blizzard. L’annonce se termine par :

Bien que l’entreprise, avec le soutien du conseil d’administration, ait réalisé d’importants progrès pour améliorer la culture en milieu de travail, il est clair que les circonstances actuelles exigent un engagement accru du conseil d’administration. La formation du comité et les changements futurs supplémentaires faciliteront une surveillance directe et une transparence supplémentaires et garantiront que les engagements de la société envers les effectifs d’Activision Blizzard sont exécutés avec urgence et impact. Cela a été une période difficile pour l’ensemble de l’entreprise, mais le conseil d’administration est confiant dans les actions en cours pour préparer l’entreprise à un succès futur.

Cela a été une période difficile parce que Kotick et d’autres hauts dirigeants ont contribué à favoriser, puis à protéger, une culture de harcèlement et de misogynie au sein de l’entreprise, tandis que le conseil d’administration, composé de nombreux anciens amis de Kotick, continue de lui prêter pleinement Support. Ils n’ont rien fait au cours des dix années qui ont précédé le procès qui a fait exploser tout cela, et lorsqu’ils ont eu la possibilité d’apporter des changements au cours des mois qui ont suivi le mois de juillet, ils ont installé la première femme codirectrice de Blizzard, puis l’ont chassée en se sentant « symbolisée, marginalisée et victime de discrimination. ”.

Les travailleurs et les fans d’Activision Blizzard n’ont plus besoin de comités, encore moins des personnes qui les ont conduits dans ce pétrin en premier lieu. Ils ont besoin que tous les responsables disparaissent.