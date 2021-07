Activision Blizzard a été accusé d’une “taxe de misogynie” en 2017

Capture d’écran : Activision Blizzard

Une entreprise de cybersécurité dont le chercheur en sécurité avait déjà été harcelé par des employés de Blizzard lors d’une conférence sur le piratage a facturé au développeur du jeu une « taxe de misogynie » de 50 % lorsqu’il a demandé un devis pour des services de sécurité, selon un nouveau rapport de Waypoint.

La chercheuse, Emily Mitchell, a déclaré à Waypoint qu’elle s’était approchée du stand Blizzard lors de la conférence annuelle sur la cybersécurité de Black Hat USA en 2015 pour voir si la principale société de jeux vidéo avait des postes ouverts. Sa chemise, qui faisait référence à un processus de sécurité connu sous le nom de « test de pénétration », a incité deux employés anonymes de Blizzard à lui poser des questions mêlées de misogynie et de double sens sexuel.

“L’un d’eux m’a demandé à quand remonte la dernière fois que j’ai été personnellement pénétré, si j’aimais être pénétré et à quelle fréquence j’ai été pénétré”, a déclaré Mitchell. “J’étais furieux et je me sentais humilié, alors j’ai pris le butin gratuit et je suis parti.”

Deux ans plus tard, Blizzard a contacté la société de cybersécurité Sagitta HPC (maintenant connue sous le nom de Terahash) pour demander un devis sur l’une des boîtes de craquage de mots de passe de Sagitta HPC. Mitchell, qui était à l’époque directeur de l’exploitation de Sagitta HPC, a vu la demande de Blizzard et s’est immédiatement souvenu de ce qui s’était passé à Black Hat USA 2015. Après avoir appris l’incident par Mitchell, le fondateur et directeur général de Sagitta HPC, Jeremi M. Gosney, a répondu à la demande de Blizzard. avec un long message dénonçant son traitement aux mains des employés de Blizzard.

“[R]Au lieu de vous renvoyer et de vous dire que nous ne ferons pas affaire avec vous, nous aimerions donner à Blizzard la possibilité de se racheter », a écrit Gosney. (Il a finalement partagé l’e-mail sur Twitter avec le nom de Blizzard expurgé.) « Nous nous engageons à lutter contre les inégalités, et j’appelle Blizzard à faire de même. Comme vous le savez peut-être ou non, c’est aujourd’hui la Journée internationale de la femme. Et en l’honneur de cette journée, nous attachons quelques conditions si Blizzard souhaite faire affaire avec nous.

G/O Media peut toucher une commission

Ces conditions comprenaient une « taxe de misogynie » de 50 % sur toute entreprise que Sagitta HPC a faite avec Blizzard (à utiliser comme un don à trois organisations différentes consacrées au soutien des filles et des femmes dans l’industrie de la technologie), Blizzard devenant un sponsor de niveau Or du Grace Hopper Celebration of Women in Computing, et une lettre officielle d’excuses des dirigeants de Blizzard à Mitchell dans laquelle ils se consacreraient davantage à soutenir l’égalité des femmes et la formation sur le harcèlement sexuel.

La liste des sponsors de la conférence Grace Hopper Celebration of Women in Computing de cette année-là indique que bien que Blizzard lui-même n’ait pas soutenu l’événement, la société mère Activision est entrée en tant que partenaire d’entreprise de niveau Argent. Kotaku a contacté Gosney pour plus d’informations sur les événements entourant son e-mail à Blizzard, mais n’a pas eu de réponse avant la publication.

“[Blizzard] ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas intéressés à accepter l’une de nos conditions, juste beaucoup de promesses creuses qu’ils prenaient le rapport « au sérieux », qu’il ferait l’objet d’une enquête en interne, et m’ont assuré qu’ils dispensaient une formation sur le harcèlement sexuel, ” a déclaré Mitchell à Waypoint. “En fin de compte, j’avais l’impression qu’ils étaient plus intéressés à évaluer leur propre exposition juridique et à m’apaiser.”

En 2017, les organisateurs de Black Hat USA, la conférence sur le piratage de Las Vegas à laquelle Mitchell a été initialement accosté, lui ont promis qu’ils n’autoriseraient pas Blizzard à revenir en tant que sponsor pour de futurs événements. Pour autant que Kotaku puisse en juger d’après les informations historiques, ni Blizzard ni Activision n’ont été présents à l’événement de cybersécurité depuis l’année où le personnel de Blizzard a harcelé Mitchell.

Lire la suite: Dans le tristement célèbre projet de loi « Cosby Suite » des développeurs de Blizzard

Activision Blizzard est déjà dans le collimateur de la communauté des joueurs depuis la révélation explosive de la semaine dernière selon laquelle l’État de Californie poursuit l’entreprise pour une culture de travail qui a favorisé des années d’abus, de harcèlement et de violence contre les employées. Le procès mentionne spécifiquement les actions de l’ancien directeur créatif de World of Warcraft Alex Afrasiabi, les références à qui Blizzard envisage de retirer du MMO, et les événements qui ont eu lieu dans la chambre d’hôtel d’Afrasiabi à la BlizzCon 2013, connus familièrement parmi un groupe d’employés masculins comme le « Suite Cosby. »

À la suite de cette publicité, Waypoint a également appris un incident en 2018 au cours duquel un informaticien d’Activision a installé une caméra dans l’une des salles de bains unisexes du campus d’Eden Prairie, au Minnesota, et a enregistré des employés utilisant les toilettes. Ce travailleur, Tony Ray Nixon, a été licencié par Activision et a finalement plaidé coupable à une accusation d’« atteinte à la vie privée ».

“Une fois que cet incident nous a été signalé, la société a ouvert une enquête, a rapidement retiré toutes les caméras non autorisées et a informé les autorités”, a déclaré Activision Blizzard à Waypoint. « Les autorités ont mené une enquête approfondie, avec l’entière coopération de la Société. Dès que les autorités et la société ont identifié l’auteur de l’infraction, il a été licencié pour sa conduite odieuse. La Société a fourni des conseillers de crise aux employés, sur place et virtuellement, et a renforcé la sécurité. »

Un grand groupe d’employés d’Activision Blizzard a participé à un débrayage organisé plus tôt cette semaine pour protester contre l’inaction historique de l’entreprise face au harcèlement intolérable contre les femmes et les minorités. Les demandes du groupe comprenaient la fin de l’arbitrage forcé pour le personnel d’Activision Blizzard et une approche plus diversifiée et axée sur les travailleurs pour les entretiens, le recrutement et les processus d’embauche au sein de la grande entreprise.

Le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a finalement répondu à ces préoccupations, qualifiant les réponses antérieures aux incidents en question de “sourds de ton”, mais n’impressionnant pas les employés qui planifiaient déjà l’arrêt de travail d’une journée. L’entreprise a également embauché un cabinet d’avocats connu pour ses efforts antérieurs de lutte contre les syndicats pour aider à enquêter sur les allégations accablantes, ce qui n’inspire pas beaucoup de confiance dans les bonnes intentions d’Activision Blizzard.

“C’est le début d’un mouvement durable en faveur de meilleures conditions de travail pour tous les employés, en particulier les femmes, en particulier les femmes de couleur et les femmes transgenres, les personnes non binaires et d’autres groupes marginalisés”, a écrit la coalition des employés dans un communiqué de suivi. . « Nous attendons une réponse rapide et un engagement à agir de la part des dirigeants sur les points énumérés ci-dessus, et nous sommes impatients de maintenir un dialogue constructif sur la façon de créer un meilleur Activision Blizzard pour tous les employés. »