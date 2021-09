Activision Blizzard accepte un règlement de 18 millions de dollars dans une affaire de discrimination fondée sur le sexe

Activision Blizzard a annoncé lundi avoir conclu un accord pour régler le procès de la US Equal Employment Opportunity Commission alléguant une discrimination fondée sur le sexe et un harcèlement au sein de l’entreprise. Dans le cadre de l’accord, Activision Blizzard crée un fonds de 18 millions de dollars pour « indemniser et réparer les demandeurs éligibles ».

Les fonds qui ne devraient pas être utilisés seront remis à diverses organisations caritatives qui font la promotion des femmes dans l’industrie du jeu vidéo et cherchent à améliorer les efforts de diversité, d’équité et d’inclusion.

“Il n’y a de place nulle part dans notre entreprise pour la discrimination, le harcèlement ou un traitement inégal de quelque nature que ce soit, et je suis reconnaissant aux employés qui ont courageusement partagé leurs expériences”, a déclaré le PDG d’Activision Blizzard, Robert Kotick, dans un communiqué. “Je suis désolé que quelqu’un ait eu à subir une conduite inappropriée, et je reste inébranlable dans mon engagement à faire d’Activision Blizzard l’un des lieux de travail les plus inclusifs, respectés et respectueux au monde.

“Nous continuerons d’être vigilants dans notre engagement envers l’élimination du harcèlement et de la discrimination sur le lieu de travail. Nous remercions l’EEOC pour son engagement constructif alors que nous nous efforçons de remplir nos engagements d’éliminer les conduites inappropriées sur le lieu de travail.”

Dans un dossier, Activision Blizzard a déclaré qu’il nie tout acte répréhensible, mais a accepté ce règlement dans tous les cas pour éviter toute “dépense, distraction et litige éventuel”. La déclaration d’Activision Blizzard dit :

« Les défendeurs nient expressément avoir soumis un individu ou un groupe d’individus à du harcèlement sexuel, à une discrimination liée à la grossesse et/ou à des représailles connexes, nient toutes les allégations d’actes répréhensibles, de responsabilité, de dommages et de droit à d’autres réparations énoncées dans l’action, qu’elles découlent du titre VII ou des lois nationales et locales analogues, nient toute discrimination ou harcèlement de groupe ou systémique, et nient que l’une de leurs politiques et procédures soit inadéquate.Cependant, les parties reconnaissent que, grâce à ce décret, les parties peuvent éviter les dépenses, la distraction et les litiges possibles associés à de tels un différend et les Parties souhaitent donc résoudre toutes les questions par le biais du présent décret. »

L’accord n’est pas figé, car il reste soumis à l’approbation du tribunal.

En plus du paiement de 18 millions de dollars, Activision Blizzard a déclaré qu’il s’engage à ce qui suit (dans l’écriture d’Activision Blizzard):

Améliorer les politiques, les pratiques et la formation pour prévenir et éliminer davantage le harcèlement et la discrimination sur ses lieux de travail, y compris la mise en œuvre d’un système d’évaluation des performances élargi avec un nouvel accent sur l’égalité des chances ; Assurer une surveillance et un examen continus des programmes de formation, des politiques d’enquête, du cadre disciplinaire et conformité en nommant un consultant tiers en matière d’égalité des chances dont les conclusions seront régulièrement communiquées à notre conseil d’administration ainsi qu’à la Commission.

Activision Blizzard a également annoncé qu’il embaucherait un “consultant neutre et tiers pour l’égalité en matière d’emploi” – qui sera approuvé par l’EEOC – pour superviser la conformité d’Activision Blizzard dans cette affaire. De plus, Activision Blizzard a déclaré qu’il embaucherait une personne ayant de l’expérience dans “la discrimination fondée sur le sexe, le harcèlement et les représailles connexes pour aider [Activision Blizzard]…”

L’accord d’Activision Blizzard avec l’EEOC sera en place pendant trois ans à compter de son début. Les termes complets de l’accord peuvent être trouvés ici.

L’affaire contre Activision Blizzard a commencé plus tôt cette année lorsque le California Department of Fair Employment and Housing a poursuivi l’entreprise pour harcèlement sexuel et discrimination à l’égard des femmes. La Californie a mis à jour son action en justice fin août, accusant Activision Blizzard d’avoir déchiqueté des preuves liées à l’enquête.

Activision Blizzard fait également face à une enquête de la SEC, et un certain nombre de dirigeants, dont Kotick lui-même, ont été cités à comparaître dans cette affaire.