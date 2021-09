Activision Blizzard affirme avoir apporté des “améliorations importantes” après des allégations de toxicité sur le lieu de travail

Aujourd’hui, Activision Blizzard a fait le point sur les initiatives récentes visant à atteindre son objectif de « garantir un lieu de travail inspirant, équitable et respectueux pour tous » et a commenté la récente assignation à comparaître reçue par la SEC.

Plus tôt dans la journée, il a été signalé que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait ouvert une enquête sur Activision Blizzard. L’agence a assigné l’éditeur et Kotick, pour les dossiers liés à l’emploi, les accords de séparation et les communications entre les cadres supérieurs.

L’organisme gouvernemental demande des dossiers qui remontent à 2019 où il espère examiner les communications entre les dirigeants d’Activision Blizzard concernant les différentes plaintes de harcèlement sexuel et de discrimination.

Activision Blizzard a déclaré dans la déclaration d’aujourd’hui qu’il se conformait à l’assignation de la SEC délivrée à la société et à plusieurs employés et dirigeants actuels et anciens concernant les divulgations sur les questions d’emploi et les questions connexes. La société a déclaré qu’elle “est confiante dans ses divulgations antérieures” et qu’elle coopère à l’enquête de la SEC.

Le PDG de l’entreprise, Bobby Kotick, a déclaré dans un communiqué qu’Activision Blizzard s’est engagé à faire de l’entreprise “l’un des meilleurs lieux de travail les plus inclusifs où que ce soit”.

“Il n’y a absolument aucune place dans notre entreprise pour la discrimination, le harcèlement ou un traitement inégal de quelque nature que ce soit”, a déclaré Kotick. «Alors que nous continuons à travailler de bonne foi avec les régulateurs pour traiter et résoudre les problèmes passés sur le lieu de travail, nous continuons également à aller de l’avant avec nos propres initiatives pour nous assurer que nous sommes le meilleur endroit où travailler.

« Nous restons déterminés à résoudre tous les problèmes liés au lieu de travail de manière directe et rapide. »

Kotick a également déclaré que l’entreprise continue de collaborer de manière productive avec les régulateurs, notamment la Commission américaine pour l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC), le National Labor Relations Board (NLRB) et le California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) dans le but d’améliorer ses politiques et procédures sur le lieu de travail et assurer la conformité.

La Société est activement engagée dans des discussions continues avec l’EEOC et a coopéré à l’enquête de l’EEOC concernant certaines pratiques d’emploi.

Activision Blizzard a déclaré avoir apporté un certain nombre d'”améliorations importantes”, notamment des changements importants au niveau du personnel, le départ d’un certain nombre d’employés et l’extension des ressources de conformité. Par ailleurs, elle a renouvelé son organisation RH et, cette semaine, une nouvelle Chief People Officer, Julie Hodges, rejoindra l’entreprise en provenance de The Walt Disney Company. L’entreprise déclare avoir également étendu ses ressources en matière de formation, de gestion des performances et de lutte contre le harcèlement.

En juillet, Activision Blizzard a été accusé par l’État de Californie d’avoir favorisé une culture pleine de discrimination, d’abus, de harcèlement sexuel et d’autres plaintes principalement centrées sur Blizzard. Cela a conduit certains de ceux qui occupaient des postes plus élevés à quitter l’entreprise.

Depuis que les allégations sont devenues publiques, Activision a publié des déclarations publiques concernant le procès et les accusations portées contre lui par les employés actuels et passés. L’un est venu du principal patron de la société, Bobby Kotick, qui a promis que la société “continuerait à enquêter sur chaque réclamation” et qu’Activision n’hésiterait pas à prendre des mesures décisives.

Cependant, de nombreux employés anciens et actuels ont déclaré à l’époque qu’Activision Blizzard n’en faisait pas assez pour résoudre le problème central. Le personnel des différentes unités de l’entreprise a également formé une coalition appelant à la décision du PDG de faire appel à un cabinet d’avocats antisyndical pour enquêter, entre autres, sur les diverses réclamations.