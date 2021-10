Activision Blizzard annule la BlizzCon 2022

Le géant américain de l’édition Activision Blizzard a décidé de ne pas organiser sa convention annuelle, la BlizzCon.

Dans un article publié sur le site Web de Blizzard, la société a déclaré qu’elle avait décidé de suspendre la planification de l’événement, mais a ajouté qu’elle annoncerait un nouveau contenu et des mises à jour pour ses jeux.

L’annonce ne fait aucune référence à l’eau chaude dans laquelle se trouve Activision Blizzard en ce qui concerne les allégations de harcèlement généralisé et d’inconduite dans sa culture de travail.

« Chaque événement BlizzCon prend chacun d’entre nous pour se réaliser, un effort de l’ensemble de l’entreprise, alimenté par notre désir de partager ce que nous créons avec la communauté à laquelle nous tenons tant », a écrit Blizzard.

« En ce moment, nous pensons que l’énergie qu’il faudrait pour organiser un spectacle comme celui-ci est mieux orientée vers le soutien de nos équipes et la progression du développement de nos jeux et de nos expériences.

« De plus, nous aimerions également prendre le temps de réimaginer à quoi pourrait ressembler un événement BlizzCon du futur. La première BlizzCon a eu lieu il y a 16 ans, et tant de choses ont changé depuis, notamment les multiples façons de quels joueurs et communautés peuvent se rassembler et sentir qu’ils font partie de quelque chose de plus grand. Quel que soit l’aspect de l’événement à l’avenir, nous devons également nous assurer qu’il se sent aussi sûr, accueillant et inclusif que possible. communication continue avec nos joueurs, et nous voyons la BlizzCon jouer un grand rôle dans cet avenir. Nous sommes ravis de ce que nous ferons de l’événement lorsque nous le revisiterons à l’avenir. «

