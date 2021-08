Activision Blizzard assure que le procès des investisseurs ne fera pas de mal à la CoD

Image : Activision Blizzard

Tous les quelques mois, les grandes sociétés de jeux organisent des appels aux investisseurs au cours desquels un groupe de riches rassure un autre groupe de riches qu’ils sont tous les deux encore riches et qu’ils deviendront probablement encore plus riches au cours des prochains mois. Parfois, l’un des riches fait allusion à un nouveau jeu en cours de développement. D’autres fois, ils annoncent qu’un match à venir sera retardé. Le plus souvent, ce sont des rituels écrasants où il n’y a aucun souci au monde pour tout ce qui ne peut être réduit à un nombre. Même selon ces normes, cependant, le dernier appel aux investisseurs d’Activision Blizzard était particulièrement sombre.

L’entreprise est actuellement au centre d’un grand procès en Californie alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés remontant à des années. Depuis que la nouvelle du procès a éclaté, de nombreux employés actuels et anciens d’Activision Blizzard ont partagé leurs propres expériences d’avoir été maltraités dans l’entreprise et freinés par sa culture dominée par les hommes. La réponse initiale de l’entreprise a été d’encercler les wagons, qualifiant le procès d’« inexact » et le travail « irresponsable » de « bureaucrates d’État irresponsables ».

Il a depuis adopté une approche plus contrite, mais pas avant que les employés aient formé un groupe de travailleurs appelé ABK Workers Alliance pour exiger des choses comme la fin de l’arbitrage obligatoire, une plus grande transparence des salaires et une embauche plus diversifiée. Une semaine plus tard, le groupe affirme que la direction n’a toujours pas reconnu ces demandes. Pendant ce temps, les histoires continuent de couler sur la douleur de ce que certains employés actuels et anciens ont vécu lorsqu’ils travaillaient dans l’entreprise.

C’est dans ce contexte que le PDG Bobby Kotick et ses lieutenants sont entrés dans le dernier appel des résultats de l’entreprise mardi. Pendant l’appel, il y avait les deux étapes nauséabondes de « nous nous soucions, nous écoutons », mais en même temps « Call of Duty money machine go brrr. » Nous voyons déjà le cliquet de la machine à hype Call of Duty revenir pour taquiner l’annonce de la sortie de la série à l’automne 2021. Kotick et d’autres ont reconnu à plusieurs reprises à quel point les allégations sont graves, à quel point un tel comportement n’a pas sa place chez Activision Blizzard et à quel point le maintien d’un lieu de travail sûr et inclusif est leur priorité absolue, malgré encore une fois, l’entreprise ne répond à aucune des plus grandes demandes des travailleurs. Diablo Immortals est également retardé, a-t-il dit, mais ne vous inquiétez pas, le reste des jeux se déroule très bien. Overwatch 2 vient de franchir une “étape interne importante”.

“Nous avons vu beaucoup de gros titres sur le procès et les préoccupations des employés”, a déclaré Matthew Cost de Morgan Stanely en ouvrant la session de questions-réponses de la réunion. « Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous avez fait et ferez pour résoudre ces problèmes ? Et puis, deuxièmement, pouvez-vous développer tout impact attendu sur la productivité au fur et à mesure que vous travaillez sur la situation, et vous attendez-vous à un impact sur le pipeline ? »

“Merci pour la question puissante”, a répondu le directeur de l’exploitation Daniel Alegre, qui a noté que “nos employés sont vraiment notre plus grand atout” et a souligné que l’entreprise a récemment embauché un cabinet d’avocats accusé de violation des syndicats, WilmerHale, pour diriger une équipe externe. enquête. Il a affirmé que l’entreprise restait engagée en faveur d’un recrutement diversifié et d’un salaire égal pour les hommes et les femmes. De plus, le “pipeline progresse bien” avec une “forte programmation prévue pour le second semestre” et “plusieurs nouveaux titres sur PC, console et mobile de Blizzard, ainsi que d’autres expériences formidables de Call of Duty, Candy [Crush], et Warcraft” à venir en 2022.

“Tout d’abord, il n’y a rien de plus important pour moi que notre personnel, et je connais Mike Ybarra qui s’associe avec moi pour diriger Blizzard ressent exactement la même chose”, Jen Oneal, la nouvelle co-responsable de Blizzard à la suite du président J. Allen Brack. départ, a déclaré lors de l’appel. Il s’agissait de ses premières remarques publiques depuis qu’elle a assumé le rôle. « Depuis que j’ai rejoint le studio en début d’année, j’ai eu le privilège de travailler plus étroitement avec les équipes Diablo et Overwatch. Je constate de grands progrès sur Overwatch 2 et les multiples jeux de l’univers Diablo.

C’est ainsi que s’est déroulée toute la réunion. Les investisseurs et les dirigeants d’Activision Blizzard ont présenté le procès explosif comme quelque chose comme, oh, les gens ont dit certaines choses, et elles ne sont pas bonnes, mais nous faisons en fait tout notre possible pour faire de cette entreprise le meilleur endroit où travailler. Et aussi, ne vous inquiétez pas, rien de tout cela ne nuira à nos résultats. Il n’y avait aucun mot sur la façon dont continuer à employer un ancien apologiste de la torture de l’administration Bush dans un rôle de premier plan dans l’entreprise contribue à créer un environnement de travail agréable. Comme l’a parfaitement résumé la rédactrice en chef de GameIndustry.biz, Danielle Partis, « Nous avons des montagnes de poursuites judiciaires, la rémunération est due, mais Call of Duty a connu un deuxième trimestre vraiment fructueux. »

Le capitalisme nous a entraînés à attendre le minimum absolu des entreprises et des personnes incroyablement riches qui les dirigent. Il est exaspérant et déchirant qu’une culture prétendument toxique et abusive dans l’une des plus grandes sociétés de jeux au monde ne soit comptée qu’avec des années trop tard, et alors seulement à cause de la torsion de l’opinion publique, des protestations des employés et de la menace de litige par le plus grand État du pays. Et pourtant, la chanson et la danse d’Activision Blizzard avec les investisseurs ont réussi à être encore plus sombres que je n’aurais pu l’imaginer.

Lorsque l’éditeur d’Assassin’s Creed, Ubisoft, a été confronté au même problème de harcèlement et d’inconduite l’été dernier (qui persiste malgré les tentatives des dirigeants de l’écarter), un investisseur a demandé au PDG Yves Guillemot s’il était simplement inconscient ou s’il savait et n’avait rien fait. Guillemot a rejeté les deux options. Bien qu’aucune question d’un investisseur ou de quiconque n’ait la capacité de résoudre les problèmes systémiques qui affligent l’industrie du jeu, l’échange a fourni un bref moment de catharsis dans une attaque par ailleurs infernale de secret et de déni. Personne n’a été aussi direct avec Kotick.

Tournage de relations publiques, propagande, hypernormalisation – peu importe comment vous l’appelez, les gens au pouvoir nous répètent collectivement à maintes reprises que ce dont nous sommes témoins et que nous vivons sont des conneries et que les conneries qu’ils nous renvoient sont ce qui est réellement vrai. C’est en partie ainsi qu’une entreprise avec une histoire de plus en plus documentée de ne pas traiter les gens correctement – que ce soit Activision Blizzard ou Amazon.com, Inc. C’est ce à quoi nous nous attendons, mais cela ne le rend pas moins épuisant. Et cela ne signifie pas que quelqu’un d’autre doit jouer le jeu.