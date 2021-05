Activision Blizzard célèbre le 5e anniversaire d’Overwatch avec un art conceptuel exclusif

Overwatch fête ses cinq ans ce mois-ci et Activision Blizzard célèbre avec une sélection mise à jour dans sa série «From the Vault».

Cette année est le 30e anniversaire de Blizzard, et pour célébrer, chaque mois, ils publient des souvenirs commémoratifs exclusifs dans le temps. Mai est le 5e anniversaire d’Overwatch et Blizzard revient aux jours de développement du jeu de tir de héros. Ce mois-ci, les fans peuvent acheter Overwatch Original Sketch Concept Art Print. Cela contient certains des premiers art Overwatch jamais créés. L’art contient les favoris des fans comme Mercy et Winston, mais aussi une pléthore de héros encore en devenir ou en banc. Les tirages ne sont disponibles que pendant 30 jours, ajoutant à l’exclusivité. Et bientôt, Blizzard vendra des reliures du 30e anniversaire pour contenir ces tirages à collectionner au fur et à mesure de leur sortie tout au long de l’année.

«Alors que les fans passionnés reviennent sur les cinq premières années d’Overwatch et célèbrent le 5e anniversaire de la franchise ce mois-ci, Blizzard les invite à découvrir la plus large gamme de produits Overwatch du Blizzard Gear Store également disponibles à l’achat ou en précommande – comme Good Smile’s Figurine Jumbo D.Va MEKA, ensemble assorti Overwatch Hot Wheels de Mattel, Bastion Pop! Figurine et la veste à capuche zippée D.Va Overwatch Ultimate de J! NX, et bien plus encore. »

Activision Blizzard abrite certains des mondes les plus divers. Et des histoires captivantes qui captivent les fans depuis 30 ans. Chaque titre de World of Warcraft à Overwatch a une communauté dédiée prête à mettre la main sur des marchandises commémoratives exclusives. La collection «From the Vault» tourne tous les 30 jours le deuxième jeudi du mois. Vous pouvez consulter la boutique mise à jour ici.

La publication Activision Blizzard célèbre le 5e anniversaire d’Overwatch avec un concept artistique exclusif est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.