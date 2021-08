Activision Blizzard déclare que “les gens seront tenus pour responsables” à la suite d’un procès pour harcèlement

L’appel aux résultats du deuxième trimestre d’Activision Blizzard a commencé avec le PDG Bobby Kotick s’adressant à l’éléphant dans la pièce: ce que l’entreprise fait à la lumière d’un récent procès en Californie qui allègue que l’entreprise est en proie au harcèlement et à la discrimination à l’encontre des employées.

Au sommet de l’appel, Kotick a publié la déclaration suivante concernant le procès.

“Je veux commencer par préciser à tout le monde qu’il n’y a aucun endroit dans notre entreprise où la discrimination, le harcèlement ou un traitement inégal de quelque nature que ce soit ne seront tolérés, nulle part”, a déclaré Kotick. “Nous apprécions tellement les employés actuels et anciens qui se sont manifestés ces derniers jours avec courage, et je tiens à réitérer les engagements que nous avons pris envers vous. Notre environnement de travail, partout où nous opérons, ne permettra pas la discrimination, le harcèlement ou traitement inégal. Nous serons l’entreprise qui montrera l’exemple dans notre industrie.”

Il a souligné que la société enquêterait sur chaque réclamation et plainte et prendrait “des mesures décisives”.

“Les gens seront tenus responsables de leurs actes”, a-t-il déclaré. “Cet engagement signifie que nous ne nous contenterons pas de licencier les employés le cas échéant, mais que nous licencierons également tout responsable ou dirigeant qui aurait entravé l’intégrité de nos processus d’évaluation des réclamations et d’imposition des conséquences appropriées.”

Kotick a également souligné l’engagement de l’entreprise en faveur de la diversité dans l’embauche, affirmant que davantage de ressources seraient allouées pour le souligner, ainsi que prendre des mesures pour garantir que les employés d’Activision Blizzard soient payés “de manière compétente et équitable pour un travail égal ou sensiblement similaire”.

Mais le procès et ce que faisait Activision Blizzard à la lumière de ses allégations était un thème récurrent tout au long des remarques et questions-réponses de l’appel sur les résultats, avec des questions concernant le moral de l’entreprise et la façon dont le procès peut affecter la production du jeu, posées aux côtés de questions sur Call of Duty et revenus annuels. Daniel Alegre, directeur de l’exploitation d’Activision Blizzard, a fait écho à l’engagement de Kotick envers la diversité lors de la partie questions-réponses de l’appel, déclarant aux investisseurs que « nos employés sont vraiment notre plus grand atout, et nous restons absolument concentrés en tant qu’équipe de direction sur la fourniture d’un environnement diversifié et sûr pour nos équipes. , et ont pris un certain nombre de mesures jusqu’à présent.”

Un communiqué de presse sur les résultats comprend une section intitulée « Engagement pour un environnement de travail sûr » et indique que l’entreprise prend « des mesures rapides pour assurer un environnement de travail rapide et accueillant pour tous les employés ».

En plus de créer des espaces sûrs animés par des tiers où les employés peuvent exprimer leurs préoccupations, cette « action rapide » comprendra également l’embauche d’un cabinet d’avocats, WilmerHale, pour procéder à un examen des politiques et procédures de l’entreprise « afin de s’assurer que nous avons et maintenir les meilleures pratiques pour promouvoir un milieu de travail respectueux et inclusif. »

WilmerHale a été fortement critiquée par un groupe d’employés d’Activision Blizzard qui a organisé une lettre ouverte dénonçant la réponse de l’entreprise au procès. Le groupe, qui se fait appeler l’ABK Workers Alliance, affirme que le fait que WilmerHale a l’habitude de « décourager les droits des travailleurs et l’action collective », ainsi que d’avoir « des relations préexistantes avec Activision Blizzard et ses dirigeants », signifie que l’entreprise devrait chercher une autre entreprise pour revoir ses politiques.

Le communiqué de presse de l’appel aux résultats indique que “les gestionnaires et les dirigeants de l’entreprise seront évalués en ce qui concerne la conformité avec les processus de l’entreprise pour évaluer les réclamations et imposer les conséquences appropriées”. Il a été annoncé aujourd’hui que le président d’Activision Blizzard, J. Allen Brack, quitterait l’entreprise, tout comme le directeur des ressources humaines de Blizzard, Jesse Meschuk. Brack sera remplacé par deux co-leaders en Jen Oneal et Mike Ybarra.

Les employés de Blizzard étaient dans un tumulte l’année dernière alors qu’ils partageaient et comparaient des données sur les salaires qui révélaient que les augmentations de salaire étaient nettement inférieures à celles attendues, malgré les bénéfices records d’Activision Blizzard. Plus tôt cette année, Vice a rapporté qu’Activision Blizzard cherchait à sortir d’une règle qui obligerait l’entreprise à interviewer et à considérer des candidats divers, y compris des femmes qualifiées et des candidats issus de minorités, les avocats de l’entreprise qualifiant l’exigence de diversité “d’empiètement irréalisable sur les objectifs de l’entreprise. capacité à gérer son entreprise.

L’Alliance des travailleurs d’ABK a déclaré que leurs demandes n’avaient pas encore été directement traitées par l’entreprise. Ces demandes comprennent la fin de l’arbitrage forcé dans les contrats de travail, l’adoption de pratiques de recrutement et d’embauche inclusives, une augmentation de la transparence des salaires grâce à des mesures de rémunération et un audit des politiques et pratiques d’Activision Blizzard par un tiers neutre sélectionné par un responsable de la diversité. Groupe de travail sur l’équité et l’inclusion.