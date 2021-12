Activision Blizzard Devs annonce un arrêt de travail et un fonds de grève

Photo : David McNew (.)

L’ABK Worker Alliance, composée d’employés du géant de l’édition Activision Blizzard, a appelé ses partisans aujourd’hui à faire un don à un fonds de grève pour soutenir un arrêt de travail en cours suite aux licenciements récemment annoncés. Il s’agit de la dernière initiative d’une protestation continue contre la réponse de leur direction à des mois de poursuites et de rapports sur le harcèlement sexuel et la discrimination généralisés dans l’ensemble de l’entreprise.

« Aujourd’hui, l’Alliance des travailleurs d’ABK annonce le déclenchement de sa grève », a écrit le groupe sur Twitter. « Nous encourageons nos pairs de l’industrie du jeu à nous accompagner dans la création d’un changement durable. » L’ABK Worker Alliance est également liée à un fonds de grève mis en place sur GoFundMe, où elle appelle ses partisans à l’aider à collecter 1 million de dollars pour prendre soin des employés pendant l’arrêt.

La campagne de financement participatif GoFundMe se lit comme suit :

Au cours des mois qui ont suivi, nous avons vu le PDG Bobby Kotick et le conseil d’administration protéger les agresseurs et ne tenir les auteurs responsables que lorsque les événements ont été révélés par des médias extérieurs. Nous avons vu Activision embaucher le cabinet d’avocats WilmerHale, connu pour ses pratiques antisyndicales, pour perturber et entraver les efforts d’amélioration des travailleurs d’Activision-Blizzard. Nous avons vu des employés de Raven Software attirés par la promesse d’une promotion, pour être licenciés peu de temps après leur déménagement en plus des conditions de travail déjà sous-estimées et gravement sous-payées des employés d’ABK dans l’ensemble de l’entreprise. Ces événements, et bien d’autres, ont amené une alliance d’employés d’Activision-Blizzard à déclencher un arrêt de travail jusqu’à ce que les demandes soient satisfaites et que la représentation des travailleurs ait enfin une place au sein de l’entreprise.

Il a actuellement levé plus de 28 000 $ en quelques heures seulement.

Shannon Liao du Washington Post rapporte que l’ABK Worker Alliance appellera également les employés d’Activision Blizzard à signer des cartes d’autorisation syndicale dans une nouvelle étape massive vers la syndicalisation en collaboration avec les Communications Workers of America.

Ces dernières actions syndicales interviennent alors que les testeurs d’assurance qualité de Raven Software, le studio en charge de Call of Duty: Warzone, ont quitté le travail plus tôt cette semaine pour protester contre les licenciements récemment annoncés. Alors que 500 sous-traitants d’Activision Blizzard seraient convertis en à temps plein, la société a déclaré que 20 seraient licenciés vers la fin janvier, une décision que les développeurs de Raven ont déclarée nuirait au développement et à la maintenance en cours de Warzone. Plus de 60 membres du personnel d’assurance qualité et d’autres développeurs d’autres bureaux se sont joints au débrayage au cours de la semaine, et selon le Washington Post, ceux qui sont toujours impliqués ne sont plus payés.

On ne sait actuellement pas combien de personnes seront impliquées dans l’arrêt de travail plus important annoncé aujourd’hui par ABK Worker’s Alliance. Le mois dernier, plus de 1 500 employés de l’entreprise d’environ 10 000 personnes ont signé une lettre appelant le PDG Bobby Kotick à démissionner après qu’un rapport explosif du Wall Street Journal l’ait impliqué dans les mauvais traitements passés de l’éditeur et sa culture de travail toxique. « Si je perds mon emploi à cause de la syndicalisation, très bien, mais je préfère que cet endroit mérite d’être travaillé ici », a déclaré un employé en grève à JeuxServer.

Hier, une employée nommée Christine a tenu une conférence de presse à l’extérieur du bureau de Blizzard à Irvine, où elle a raconté avoir été tâtonnée et sexuellement proposée par des superviseurs, puis rétrogradée après avoir signalé l’inconduite aux RH. Son avocate, Lisa Bloom, a demandé à Activision Blizzard d’étendre un règlement de 18 millions de dollars précédemment annoncé avec les régulateurs fédéraux à un fonds de 100 millions de dollars pour les victimes.

Activision Blizzard et ABK Worker’s Alliance n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Clarification : 9/12/21, 11 h 08 HE: Histoire mise à jour pour préciser que le fonds de grève soutient un arrêt de travail qui était déjà en cours.

Mise à jour : 9/12/21, 11 h 34 HE: Ajout de plus de contexte autour de la nouvelle poussée de syndicalisation.