Activision Blizzard embauche de nouvelles personnes et des cadres commerciaux

Le géant américain de l’édition Activision Blizzard a ajouté deux nouveaux membres à son équipe de direction.

La société a embauché un directeur des ressources humaines en Julie Hodges, qui était auparavant vice-présidente principale des ressources humaines, de la rémunération, des avantages sociaux et de l’acquisition de talents chez Disney. Elle commence le 21 septembre.

Pendant ce temps, Activision Blizzard a recruté Sandeep Dube en tant que directeur commercial. Il travaillait auparavant pour la compagnie aérienne Delta et commence le 27 septembre.

« Je partage la conviction de l’entreprise qu’un environnement de travail doit accueillir toutes les perspectives, expériences et antécédents », a déclaré Hodges. « Une main-d’œuvre où chacun se sent valorisé est essentielle au succès de notre entreprise, tout comme un environnement de confiance, engageant et sûr qui encourage la créativité et l’innovation et dans lequel tous les employés peuvent s’épanouir. Cela demande un effort collectif pour y parvenir, et je suis impatient de m’assurer que nous soutenons la diversité de nos talents pour rassembler nos gens et continuer à créer des divertissements incroyables.

Dube a ajouté : « Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de rejoindre cette équipe et de travailler ensemble pour continuer à développer notre culture inclusive et élargir notre public. »

Activision Blizzard embauche un directeur des ressources humaines à la suite d’accusations accablantes concernant la culture de travail de l’entreprise.

