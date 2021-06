Activision Blizzard embauche un vétérinaire de Boeing comme nouveau directeur juridique

Le géant américain des jeux Activision Blizzard a embauché Grant Dixton en tant que nouveau directeur juridique.

C’est selon un dossier 8-K auprès de la Securities and Exchange and Commission – repéré par Bloomberg Law – dans lequel la société a déclaré qu’il remplacerait Chris Walther, qui quittera la société le 14 juin. Dixton a passé les 15 dernières années à travailler pour le géant de l’aérospatiale Boeing, où il était plus récemment vice-président directeur, avocat général et secrétaire général.

Avant cela, il a passé trois ans à travailler à la Maison Blanche en tant que conseiller juridique associé du président.

Walther, quant à lui, a passé près de 12 ans chez Activision Blizzard, après avoir rejoint l’entreprise en 2009.

Il s’agit du dernier changement de haut niveau dans l’entreprise, après que le géant des jeux ait promu Armin Zerza au poste de directeur financier en mars de cette année, le même mois que l’ancienne conseillère en sécurité intérieure, Frances Townsend, a été embauchée en tant que vice-présidente exécutive des affaires de l’entreprise chef de la conformité et secrétaire de la société.

Parallèlement, Johanna Faries a été nommée directrice générale de la franchise Call of Duty suite au départ de Byron Beede.

Il est récemment apparu que Beede avait accepté un poste chez le rival d’Activision Blizzard, Electronic Arts, à la tête de la franchise Battlefield de cette société.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72235/activision-blizzard-hires-boeing-vet-as-its-new-chief-legal-officer/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));