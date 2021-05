Activision Blizzard embauchera plus de 2000 nouveaux développeurs au cours des deux prochaines années, rapport financier T1 2021

Il semble qu’après des années de licenciement, Activision Blizzard cherche maintenant à embaucher plus de 2000+.

Les résultats financiers du premier trimestre d’Activision Blizzard sont arrivés, et c’est encore une fois une excellente nouvelle pour le développeur. Avec des résultats meilleurs que prévu, la société cherchera désormais à élargir les équipes de développement dans toutes les grandes franchises, certaines équipes ayant triplé d’ici la fin de l’année. Ils chercheront également à créer de nouveaux studios en Pologne, en Chine, en Australie et au Canada.

En un coup d’œil, le premier trimestre a été une année spéciale pour l’entreprise, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus. Avec une communauté de plus de 400 millions de joueurs dans toutes les franchises, la société est préparée comme l’une des plus grandes communautés actives de l’industrie. Les réservations nettes du premier trimestre ont augmenté de 36% pour atteindre plus de 2,1 milliards de dollars, tirées par les trois franchises principales, Call of Duty, Warcraft et Candy Crush.

Un regard plus attentif sur chaque franchise

Franchise Call of Duty:

La franchise a connu une croissance de 40% des MAU, avec une croissance de l’engagement plus élevée que prévu. Ce faisant, la franchise a établi un nouveau record du trimestre. Les transactions en jeu sur PC et console ont également augmenté de 60%.

Sledgehammer Games travaille sur l’offre de cette année. Call of Duty Mobile continue de croître, la saison de mars concluant le plus grand nombre de joueurs du jeu à ce jour. Le jeu a vu un afflux massif de nouveaux joueurs de Chine.

Tempête De Neige:

World of Warcraft a continué d’avoir une portée, un engagement et une participation solides. Le jeu a également vu un nombre plus élevé que prévu de nouveaux joueurs rejoignant le jeu à la fois dans Shadowlands et Classic. L’expansion dont la sortie est prévue dans «les mois à venir»

Vous aimerez peut-être aussi: Tout ce qui change dans le pré-patch WoW Classic TBC

Shadowlands a continué d’attirer un bon nombre de joueurs, après son lancement réussi en novembre

Diablo II: Resurrected a reçu des commentaires positifs lors des tests en avril avec le nombre de vues en ligne de l’alpha du jeu le plus élevé pour un jeu Blizzard. Le jeu devrait sortir en 2021. Diablo Immortal est entré dans la phase 2 des tests et devrait également sortir cette année.

Hearthstone: Forged in the Barrens est sur la bonne voie pour enregistrer une croissance nette d’expansion sur expansion pour la deuxième version consécutive alors que Hearthstone continue de rester pertinent.

Roi:

King a vu ses activités continuer à bien se porter pendant la pandémie. Les réservations nettes restent solides d’une année sur l’autre.

Candy Crush a poursuivi sa croissance d’une année sur l’autre et est restée la franchise la plus rentable des magasins d’applications aux États-Unis.

Les réservations en ligne de Farm Heroes ont également augmenté d’année en année, tout comme Crash Bandicoot: On the Run, qui a été téléchargé 30 millions de fois à ce jour.

Les questions et réponses après l’événement n’ont rien révélé de juteux pour les joueurs, à part la confirmation que Blizzard sortira plusieurs titres de la franchise Diablo au cours des 12 prochains mois. Comme mentionné ci-dessus, TBC Classic devrait bientôt sortir avec la mise à jour du contenu de Shadowlands 9.1. Aucune mention d’Overwatch 2 lors de l’événement.