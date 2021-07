Activision Blizzard engage une action en justice contre Amazon Union Busting Firm

Personne ne passera? Capture d’écran : Activision Blizzard

Dans une déclaration publique adressée aux employés plus tôt cette semaine, le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a déclaré que l’entreprise révisait les politiques et les procédures pour aider à promouvoir un lieu de travail plus respectueux et inclusif. Pour y parvenir, l’entreprise a retenu les services du prestigieux cabinet d’avocats WilmerHale, qui est le même cabinet d’avocats aidant Amazon à empêcher ses travailleurs de se syndiquer. Compte tenu des efforts en cours pour syndiquer les travailleurs du jeu, le partenariat est un peu préoccupant.

Dans une industrie constamment sous le feu des critiques de pratiques discriminatoires, de harcèlement sexuel, de conditions de crise exténuantes et de fréquentes mises à pied massives, la syndicalisation est une question brûlante. Comme le démontre le procès de l’État de Californie contre Activision Blizzard, les sociétés de jeux vidéo ont la réputation bien méritée de créer des environnements de travail au mieux inconfortables, au pire carrément hostiles. C’est exactement pourquoi le mouvement de syndicalisation des travailleurs du jeu a gagné du terrain au cours des dernières années.

Ainsi, lorsqu’Activision Blizzard, une entreprise actuellement critiquée pour ses pratiques discriminatoires et ses problèmes de harcèlement sexuel endémique, embauche WilmerHale, un cabinet d’avocats réputé pour ses pratiques antisyndicales, les têtes se tournent et les sourcils froncés.

WilmerHale est l’un des cabinets d’avocats les plus prestigieux du pays. C’est en fait une combinaison de deux cabinets d’avocats. Il y a Hale and Dorr à Boston, fondée en 1918, connue pour avoir représenté bénévolement l’armée américaine lors des audiences Army-McCarthy dans les années 1950, ainsi que le président Richard Nixon dans l’affaire United States v. Nixon en 1974. Ensuite, il y a Wilmer, Cutler & Pickering, fondée à DC en 1962. L’associé fondateur Lloyd Cutler a été conseiller des présidents Jimmy Carter et William Clinton, et a fondé le Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law en 1963 à la demande du président John F. Kennedy. Les deux entreprises historiques se sont combinées pour former Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, connue sous le nom de WilmerHale, en 2004. L’entité combinée a son siège social à DC et à Boston, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Fondamentalement, WilmerHale est un grand et puissant cabinet d’avocats qui prend de gros et puissants clients. Les avocats du cabinet combiné faisaient partie de comités d’enquête spéciaux embauchés pour examiner les finances d’Enron et de Worldcom. Wilmer, Cutler & Pickering représentaient des banques suisses accusées de profiter de l’Holocauste ainsi que des entreprises allemandes accusées d’exploiter le travail forcé à l’époque nazie.

WilmerHale a également la réputation d’attirer des avocats soucieux du service public, en particulier du service du gouvernement américain. L’associée Stephanie Avakian, qui dirige le processus d’examen des politiques d’Activision Blizzard, a été directrice de l’application de la Securities and Exchange Commission pendant l’administration Trump. Jamie Gorelick, procureur général adjoint des États-Unis sous l’administration Clinton, est partenaire de WilmerHale depuis 2003 et membre du conseil d’administration d’Amazon depuis 2012.

C’est l’association de Gorelick avec Amazon ainsi que les services antisyndicaux annoncés de WilmerHale, qui donnent à l’entreprise sa réputation antisyndicale. Plus tôt cette année, les travailleurs d’Amazon en Alabama ont voté contre la syndicalisation à la suite d’une campagne menée par l’entreprise qui comprenait de longues “réunions d’information” diffusant une rhétorique antisyndicale et des pancartes avec le slogan “Faites-le sans cotisations”, suggérant que le syndicat proposé n’était intéressé qu’à prendre les honoraires des travailleurs sans offrir de soutien substantiel.

Le partenariat intervient également à un moment où les employés d’Activision Blizzard, habilités par le procès très public, ont commencé à s’exprimer en masse sur les politiques de leur entreprise. Avant l’annonce par Bobby Kotick de l’embauche de WilmerHale, des milliers d’employés ont signé une lettre publique condamnant la réaction initiale de l’entreprise aux allégations soulevées dans le procès. Cela a été suivi par le débrayage de mercredi, au cours duquel les employés d’Activision Blizzard du monde entier ont cessé de travailler pendant plusieurs heures. Le soutien à la manifestation pacifique a afflué de tous les coins de la communauté des joueurs. La situation dans son ensemble a donné lieu à de nouvelles conversations sur la valeur et l’importance de se syndiquer.

Alors que l’association d’Activision Blizzard avec WilmerHale implique des conseils en ressources humaines, la réputation du cabinet d’avocats et les tendances antisyndicales de l’éditeur de jeux sont une combinaison troublante. Selon un rapport publié plus tôt cette semaine par UppercutCrit, lorsque le sujet de la syndicalisation a été abordé lors d’une récente réunion à mains nues concernant le procès en Californie, le cadre d’Activision Blizzard, Joshua Taub, aurait informé les employés que “la meilleure façon de se protéger est de tendre la main à votre superviseurs, hotline et avenues. Mais comme les rapports l’ont montré, se tourner vers des choses comme les RH ne fonctionne pas toujours pour les employés concernés. Ce matin, UppercutCrit rapporte qu’Activision a annulé d’autres réunions à tous les niveaux, suggérant une fois de plus aux employés de se tourner vers des ressources internes pour résoudre leurs problèmes.

Répondant à l’enquête de Kotaku concernant la relation entre la société de jeux et le cabinet d’avocats, un représentant d’Activision a déclaré : « WilmerHale a une vaste expérience en aidant les organisations à renforcer leur environnement de travail en apportant des améliorations aux politiques et procédures liées aux problèmes de discrimination, de harcèlement et de représailles. Le cabinet d’avocats n’a pas encore répondu à notre demande de commentaires.