Activision Blizzard et le personnel d’Ubisoft signent des lettres ouvertes dénonçant le traitement des mis

Les employés des géants de l’édition de jeux Activision Blizzard et Ubisoft ont signé des lettres ouvertes se plaignant de la façon dont les sociétés ont traité les allégations d’inconduite, d’abus et de harcèlement.

Comme l’a rapporté Bloomberg, plus de 2 000 employés actuels et anciens d’Activision Blizzard se sont plaints de la réponse de l’entreprise à la récente action en justice intentée contre elle par le département californien de l’emploi équitable et du logement. Dans la lettre, le personnel décrit la réponse de l’entreprise comme « odieuse et insultante ».

La réponse d’Activision Blizzard a été pour le moins mitigée ; un premier commentaire a nié toutes les allégations et a déclaré que bon nombre des incidents mentionnés étaient faux ou déformés. Cela a été repris par la réponse de Fran Townsend, vice-présidente aux affaires de l’entreprise, aux employés, tandis que les chefs d’Activision et de Blizzard ont exprimé leur surprise et leur choc devant les détails exposés dans le procès.

Depuis, le PDG Robert Kotick a écrit une lettre aux employés – publiée sur le portail des investisseurs de l’entreprise – disant que sa réponse était « franchement, un ton sourd ». L’exécutif a déclaré qu’il prendrait “des mesures rapides” et faisait appel au cabinet d’avocats WilmerHale pour revoir ses politiques en matière de ressources humaines. Selon certaines informations, cette organisation aurait été impliquée dans des activités antisyndicales ces dernières années.

Hier (mercredi 28 juillet), le personnel d’Activision Blizzard a organisé un débrayage pour protester contre la réponse de l’entreprise aux allégations portées contre elle.

Pendant ce temps, Axios rapporte qu’environ 500 travailleurs de l’éditeur français Ubisoft ont également signé une lettre similaire, critiquant la façon dont l’entreprise a traité les nombreuses allégations d’inconduite et de toxicité qui ont été révélées en 2020. La lettre exprime également sa solidarité avec les employés d’Activision Blizzard.

“Nous vous croyons, nous sommes à vos côtés et vous soutenons”, a écrit le personnel d’Ubisoft.

« Cela ne devrait plus être une surprise pour personne : employés, cadres, journalistes ou fans que ces actes odieux se produisent. Il est temps d’arrêter d’être choqué. Nous devons exiger que de véritables mesures soient prises pour les empêcher. Les responsables doivent être tenus responsables de leurs actes.”

Ubisoft fait également actuellement l’objet d’une action en justice pour son traitement des signalements d’inconduite d’employés. Le syndicat français Solidaires Informatique a déposé l’affaire plus tôt en juillet à la suite des nombreuses allégations portées contre le personnel en 2020.

