Activision Blizzard Exec envoie un e-mail antisyndical aux travailleurs

Brian Bulatao assistant à une audience de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants le 16 septembre 2020.Photo : Pool (.)

Les employés d’Activision Blizzard étant plus organisés que jamais à la suite des multiples poursuites judiciaires pour harcèlement sexuel et des licenciements dans l’assurance qualité de l’entreprise, un cadre supérieur a apparemment estimé que le moment était venu d’envoyer un e-mail alarmiste avertissant les travailleurs des vagues « conséquences » de se syndiquer.

L’auteur de l’e-mail, Brian Bulatao, est un copain de Donald Trump, Activision Blizzard a été nommé directeur de l’exploitation plus tôt cette année. Pendant son temps en politique, Bulatao aurait agi en tant que « chien d’attaque » de l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, à un moment donné « intimidant » l’ancien inspecteur général Steve Linick alors que Linick enquêtait sur la vente de 8 milliards de dollars d’armes à l’Arabie saoudite par l’administration Trump en 2019.

Voici ce que Bulatao avait à dire aux employés d’Activision Blizzard dans un e-mail à l’échelle de l’entreprise ce matin (c’est lui qui souligne), avec l’aimable autorisation de l’organisatrice et analyste principale des tests Jessica Gonzalez :

Toutes les personnes,

Chez Activision Blizzard, nous travaillons dur pour créer un environnement plus inclusif, favorable et gratifiant, et grâce à votre contribution, nous progressons.

Au cours des derniers mois, nous avons annoncé la conversion de près de 500 travailleurs temporaires en employés à temps plein dans les studios Activision Publishing, et nous avons augmenté les salaires d’une grande partie des travailleurs temporaires et ajouté des avantages pour les congés payés. Nous avons introduit une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement et avons renoncé à l’arbitrage requis pour les plaintes pour harcèlement sexuel et discrimination. Nous avons pris des engagements importants pour accroître la diversité des genres et consacrons 250 millions de dollars pour accélérer les opportunités pour les talents diversifiés dans l’industrie. Nous avons plus à faire et nous pensons qu’un dialogue direct entre la direction et les employés est essentiel au succès d’Activision Blizzard.

Comme vous l’avez peut-être vu hier, il y avait une communication soutenue par les Communications Workers of America (CWA) qui demandait aux employés de signer et de soumettre des cartes d’autorisation syndicale. Je veux être clair à ce sujet : La direction d’Activision Blizzard soutient votre droit, sous le [sic] National Labour Relations Act (NLRA), pour prendre votre propre décision d’adhérer ou non à un syndicat.

Alors que vous prenez cette décision pour votre avenir, nous vous demandons seulement de prendre le temps de considérer les conséquences de votre signature sur le document juridique contraignant qui vous est présenté par CWA. Une fois que vous aurez signé ce document, vous aurez cédé à CWA le droit exclusif de « représenter [you] aux fins de la négociation collective concernant toutes les conditions d’emploi. Cela signifie que votre capacité à négocier toutes vos propres conditions de travail sera confiée à CWA, comme le dit le document.

La réalisation de nos aspirations culturelles sur le lieu de travail passera au mieux par un dialogue actif et transparent entre les dirigeants et les employés sur lequel nous pouvons agir rapidement. C’est la meilleure solution que de simplement signer un formulaire électronique qui vous est offert par CWA ou d’attendre le résultat d’un processus de négociation légalement mandaté et réglementé dans le futur.

Si nous ne parvenons pas à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés sur le lieu de travail, si nous ne parvenons pas à faire les choses que nous nous sommes engagés à faire, alors bien sûr, vous aurez toujours le droit de vous engager et de voter pour CWA. Mais nous sommes convaincus que nous réaliserons les progrès que nous nous sommes engagés précédemment à faire et que nous créerons avec vous un lieu de travail dont nous pouvons tous être fiers.

Comme toujours, nous accueillons favorablement la communication avec des préoccupations ou des idées pour aider à apporter des améliorations, et il existe de multiples voies de dialogue en interne, à la fois directes et anonymes.

Brian