Activision Blizzard fait des promesses de diversité

Activision Blizzard a partagé une lettre du président de l’entreprise et chef de l’exploitation, Daniel Alegre, qui montrait des données sur la diversité pour l’ensemble de l’entreprise et s’engageait à s’améliorer sur ce front et sur l’écart salarial qui existe actuellement. Le communiqué tempère également ces engagements en avertissant que la société pourrait ne pas atteindre ces objectifs en raison de « risques et incertitudes ».

Premièrement, la lettre révèle des données sur la diversité de l’entreprise qui ressemblent à un sac mélangé. Les faits saillants incluent la façon dont le pourcentage de femmes d’Activision Blizzard dans sa main-d’œuvre est conforme aux rapports des autres entreprises à 24%, mais que les entreprises individuelles au sein du parapluie d’Activision Blizzard varient énormément. De plus, 36 % proviennent d’un groupe ethnique sous-représenté, ce qui est inférieur aux autres entreprises, qui représentent 40 %.

La lettre fait suite à ces données avec de nouvelles promesses sur la façon dont elle améliorera la représentation et comblera l’écart salarial. Concrètement, ces engagements sont :

Embaucher ou mettre en place des leaders DE&I supplémentaires aux niveaux de l’ABK et de la division Lier les objectifs de diversité annuels aux objectifs de performance respectifs du leadership exécutif de l’ABK et de la division débloquer la mobilité ascendante pour les UEG et les femmes Continuer à faire évoluer notre système de recrutement et de recrutement, notamment en lançant ABK Academy

Toutes ces promesses semblent être des pas dans la bonne direction si elles sont mises en œuvre avec succès. Mais un avertissement au bas du document met en garde contre l’attente de ces résultats exacts : « Nous pouvons, dans certains cas, utiliser des termes tels que « prédit », « croit », « potentiel », « proposé », « continuer, « » estime « , » anticipe « , » s’attend à « , » prévoit « , » a l’intention de « , » peut « , » pourrait « , » pourrait « , » va « , » devrait » ou d’autres mots qui traduisent l’incertitude d’événements futurs ou résultats pour identifier ces déclarations prospectives. De telles déclarations sont soumises à de nombreux facteurs, risques et incertitudes importants, qui peuvent faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles de la Société, y compris, mais sans s’y limiter, si la Société sera en mesure d’améliorer continuellement son genre mondial et les États-Unis divers chiffres de représentation au cours des prochaines années. Il se termine en supposant « aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, après la date de ce communiqué de presse ».

Maintenant, cette déclaration a probablement été faite suite à l’insistance du service juridique d’Activision Blizzard pour protéger l’entreprise de toute responsabilité légale si elle ne peut pas livrer et est formulée très soigneusement pour protéger tous ses flancs. Mais c’est toujours un mauvais aspect pour une entreprise en difficulté autant qu’Activision Blizzard et sape toutes les promesses faites en son nom. Espérons que l’entreprise est sérieuse dans son engagement à tenir ses promesses en matière de diversité, mais il est temps de commencer à montrer de véritables progrès et un engagement à faire de l’entreprise un meilleur endroit où travailler.

Tout ce gâchis a commencé avec des rapports faisant état de quantités massives de sexisme et de harcèlement dans le cadre d’un lieu de travail toxique dans les entreprises d’Activision Blizzard, et d’un procès intenté par l’État de Californie. Et tandis que la société a vanté le licenciement de plusieurs personnalités clés dans le cadre d’une initiative de nettoyage de la maison, les récents efforts de lutte contre les syndicats remettent en question le sérieux de l’entreprise dans l’amélioration de ses pratiques en milieu de travail.