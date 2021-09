Activision Blizzard fait face à un autre procès, de l’EEOC

Image : Activision

Une autre agence fédérale, la Commission américaine pour l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC), poursuit actuellement l’éditeur de Call of Duty et World of Warcraft, Activision Blizzard.

Des documents judiciaires récemment publiés ont fait la lumière sur la plainte de la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi qui a été référencée la semaine dernière par le PDG Bobby Kotick dans un communiqué de presse aux investisseurs. Cette nouvelle plainte de l’EEOC est axée sur des allégations de discrimination et de harcèlement fondés sur le sexe chez Activision Blizzard, l’un des plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde, et fait suite à l’annonce de la semaine dernière selon laquelle la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête actuellement sur la société et son PDG. .

La semaine dernière, il est devenu publiquement connu que l’EEOC enquêtait sur Activision Blizzard dans une certaine mesure grâce à Kotick divulguant que la société “continue à s’engager de manière productive avec les régulateurs”, y compris l’EEOC, dans un communiqué de presse destiné aux investisseurs. Ce communiqué a été publié en réponse à une enquête différente et de grande envergure menée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. L’éditeur et même Kotick lui-même ont été cités à comparaître à la suite de cette enquête judiciaire en cours.

Les documents publiés aujourd’hui confirment que l’EEOC poursuit effectivement l’éditeur de jeux et les parties associées pour de multiples allégations de discrimination et de harcèlement fondés sur le sexe. Selon les documents judiciaires, Activision Blizzard et King Games sont directement nommés dans le procès ainsi que 10 personnes actuellement anonymes qui travaillent probablement ou ont travaillé dans les deux sociétés. L’EEOC note qu’il peut modifier le document pour nommer ces personnes actuellement inconnues à une date ultérieure.

Comme repéré par The Verge, la plainte de l’EEOC indique qu’elle a informé Activision Blizzard de ses conclusions le 15 juin. Mais il s’avère qu’il a commencé son enquête en septembre 2018. S’en sont suivis des “discussions approfondies de conciliation” avec Activision. Mais l’EEOC n’a pu obtenir aucune sorte d'”accord de conciliation acceptable” grâce à ces “méthodes plus informelles”, alors maintenant il poursuit et cherche un procès devant jury sur les allégations découvertes au cours de son enquête.

G/O Media peut toucher une commission

Image : Activision

Ce n’est que le dernier d’une série de problèmes juridiques auxquels le grand éditeur est confronté.

Les problèmes juridiques publics d’Activision Blizzard ont commencé en juillet lorsqu’il a été poursuivi par le California Department of Fair Employment and Housing après qu’une enquête de plusieurs années a révélé des histoires de plusieurs femmes victimes de harcèlement et d’abus continus alors qu’elles travaillaient dans l’entreprise. Cette divulgation a conduit plusieurs dirigeants à s’excuser ou même à quitter l’éditeur en difficulté. Dans le même temps, les jeux Blizzard qui contiennent des références aux noms d’agresseurs présumés sont nettoyés par les développeurs pour supprimer ces références des jeux en direct.

Les investisseurs ont déposé une deuxième action en justice contre l’éditeur en août, celle-ci portait sur le moment où Activision Blizzard a révélé ses problèmes persistants de harcèlement sexuel et de discrimination.

Les retombées en cours du procès en Californie et des plaintes juridiques plus récentes ont conduit les employés actuels à se retirer, davantage d’histoires d’abus sur le lieu de travail sont devenues publiques, des joueurs et des streamers boycottant des jeux comme World of Warcraft, et davantage d’employés de haut niveau se sont éloignés du société, comme le producteur exécutif d’Overwatch 2.

Dans ce communiqué de presse aux investisseurs publié le 21 septembre, dans lequel Kotick mentionnait pour la première fois une nouvelle plainte de l’EEOC, Kotick a déclaré que la société “continue de travailler avec les régulateurs pour traiter et résoudre les plaintes sur le lieu de travail qu’elle a reçues”. Pendant ce temps, la Californie a accusé l’éditeur d’avoir déchiqueté des preuves d’abus et de ne pas avoir coopéré à l’enquête.