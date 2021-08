Activision Blizzard fait face à un procès d’investisseur en plus de son premier procès

Il est temps de tuer le dragon. Image : Activision Blizzard

Un recours collectif déposé aujourd’hui devant le tribunal de district américain de Californie centrale au nom d’investisseurs allègue que l’omission intentionnelle d’Activision Blizzard de divulguer ses problèmes persistants de harcèlement sexuel et de discrimination a artificiellement gonflé la valeur des actions de l’entreprise. En termes simples, si les investisseurs avaient connu l’ampleur des problèmes d’Activision Blizzard, ils n’auraient pas investi dans ses actions.

Les cours des actions d’Activision Blizzard ont lentement baissé depuis le 21 juin, lorsque la nouvelle a éclaté que la société était poursuivie par le California Department of Fair Employment and Housing pour une culture du lieu de travail qui a favorisé des années d’abus et de discrimination à l’encontre des employées. Avec un appel des résultats du deuxième trimestre plus tard dans la journée, les investisseurs sont naturellement préoccupés par l’état de l’entreprise dans laquelle ils ont investi. Ce qui fait d’aujourd’hui le jour idéal pour le cabinet d’avocats Rosen de Los Angeles pour déposer un recours collectif au nom desdits investisseurs. .

La poursuite, qui couvre toute personne ayant négocié des titres d’Activision Blizzard entre le 4 août 2016 et le 27 juillet 2021, demande des dommages-intérêts sur la base des violations par les défendeurs des lois fédérales sur les valeurs mobilières en émettant des déclarations matériellement fausses et trompeuses au cours de la période de recours collectif. La poursuite nomme non seulement la personne morale Activision Blizzard comme défenderesse, mais également le PDG Bobby Kotick, le directeur financier Dennis Durkin et l’ancien directeur financier Spencer Neumann, trois dirigeants qui, selon la plainte, ont joué un rôle déterminant dans la diffusion de fausses informations.

Les informations contestées se présentent sous la forme des certifications SOX annuelles d’Activision Blizzard. SOX fait référence à la loi Sarbanes-Oxley de 2002, législation adoptée pour protéger le public contre les activités erronées et frauduleuses des sociétés cotées en bourse. Chaque année, les entreprises doivent publier une certification SOX, signée par les dirigeants, révélant tout problème juridique potentiel, enquête, audit ou autre procédure susceptible d’affecter la valeur de l’entreprise.

Voici la certification SOX d’Activision de 2016, signée par Bobby Kotick, puis par le directeur financier Dennis Durkin.

« Nous sommes partie à des réclamations, poursuites, enquêtes, audits et autres procédures de routine découlant du cours normal des affaires, y compris en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, les réclamations contractuelles, les questions de travail et d’emploi, les questions réglementaires, les questions fiscales, les questions de propriété non réclamées , les questions de conformité et les questions de recouvrement. De l’avis de la direction, après consultation des conseillers juridiques, ces réclamations et poursuites courantes ne sont pas importantes et nous ne nous attendons pas à ce qu’elles aient un effet défavorable important sur nos activités, notre situation financière, nos résultats d’exploitation ou nos liquidités.

Le recours collectif prétend qu’Activision Blizzard et ses dirigeants étaient au courant des problèmes de discrimination sexuelle et de harcèlement sur le lieu de travail endémiques de l’entreprise pendant les périodes où ces certifications SOX ont été délivrées et ont sciemment omis ces informations. La dernière phrase de la déclaration, en particulier, est fausse mais est restée inchangée depuis 2016, apparaissant plus récemment dans le rapport de fin d’exercice 2020 d’Activision Blizzard. Comme les événements des deux dernières semaines l’ont prouvé, les réclamations et les enquêtes en cours ont en effet eu un effet négatif important sur les activités d’Activision Blizzard.

On dirait que le cabinet d’avocats Rosen a un dossier assez solide entre les mains. Et au cas où la firme sonnerait, c’est la même derrière le recours collectif intenté par les investisseurs contre CD Projekt Red à la suite de la sortie catastrophique de Cyberpunk 2077.