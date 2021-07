Activision Blizzard fait l’objet d’une action en justice pour des allégations de culture de travail de “frat boy”

Le géant américain de l’édition Activision Blizzard est poursuivi par le ministère californien de l’Emploi et du Logement équitables (DFEH) pour des accusations de sa culture de travail.

La plainte a été déposée auprès de la Cour supérieure du comté de Californie à Los Angeles le mardi 20 juillet, les employés affirmant que les femmes sont moins payées et ont moins d’opportunités que leurs homologues masculins. Les femmes de l’entreprise ont également déclaré qu’Activision Blizzard avait “favorisé une culture de travail ‘frat boy’ omniprésente”.

Cela inclut les employés masculins agissant de manière inappropriée envers leurs homologues féminines, y compris les allégations de harcèlement sexuel. L’affaire du DFEH indique que des cadres de haut rang participent à ce comportement “sans répercussion”, tandis que le procès affirme qu’une employée s’est suicidée lors d’un voyage d’affaires avec un responsable masculin qui avait apporté, euh, des plugs anaux et du lubrifiant avec lui. Pardon?

Les plaignants participant à la poursuite allèguent qu’ils se sont plaints aux RH et aux dirigeants, mais rien ne s’est passé. Comme c’est le cas pour de nombreuses histoires de ce type d’environnement de travail, « les RH [is] pas tenu en haute estime.”

Le DFEH souhaite soulager les personnes affectées par cet environnement toxique.

Vous trouverez ci-dessous une déclaration répondant à cette histoire d’Activision Blizzard, fournie à GamesBeat :

“Nous valorisons la diversité et nous nous efforçons de favoriser un lieu de travail qui offre l’inclusivité pour tout le monde. Il n’y a pas de place dans notre entreprise ou notre industrie, ou dans aucune industrie, pour une inconduite sexuelle ou un harcèlement de quelque nature que ce soit. Nous prenons chaque allégation au sérieux et enquêtons sur toutes les réclamations. Dans cas d’inconduite, des mesures ont été prises pour régler le problème.

« Le DFEH inclut des descriptions déformées, et dans de nombreux cas fausses, du passé de Blizzard. Nous avons été extrêmement coopératifs avec le DFEH tout au long de leur enquête, notamment en leur fournissant des données détaillées et une documentation abondante, mais ils ont refusé de nous informer des problèmes qu’ils percevaient. Ils étaient tenus par la loi d’enquêter de manière adéquate et d’avoir des discussions de bonne foi avec nous pour mieux comprendre et résoudre toute réclamation ou préoccupation avant d’aller en justice, mais ils ne l’ont pas fait. Au lieu de cela, ils se sont précipités pour déposer une plainte inexacte, car nous va manifester devant le tribunal. Nous sommes écœurés par le comportement répréhensible de la DFEH de traîner dans la plainte le suicide tragique d’une employée dont le décès n’a aucune incidence sur cette affaire et sans égard pour sa famille en deuil. Bien que nous trouvions ce comportement à être honteux et non professionnel, c’est malheureusement un exemple de la façon dont ils se sont conduits tout au long de leur enquête. Ype de comportement irresponsable de la part de bureaucrates d’État irresponsables qui chassent de Californie bon nombre des meilleures entreprises de l’État.

« L’image que le DFEH dresse n’est pas le lieu de travail Blizzard d’aujourd’hui. Au cours des dernières années et depuis le début de l’enquête initiale, nous avons apporté des changements importants pour aborder la culture d’entreprise et refléter plus de diversité au sein de nos équipes de direction. Nous avons mis à jour notre Code de conduite pour mettre l’accent sur un objectif strict de non-rétorsion, des programmes internes et des canaux amplifiés permettant aux employés de signaler les violations, y compris la « liste ASK » avec une ligne d’assistance téléphonique confidentielle sur l’intégrité, et mis en place une équipe de relations avec les employés dédiée à l’enquête sur les préoccupations des employés. renforcé notre engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion et combiné nos réseaux d’employés au niveau mondial, pour fournir un soutien supplémentaire. Les employés doivent également suivre une formation anti-harcèlement régulière et le font depuis de nombreuses années.

« Nous déployons d’énormes efforts pour créer des programmes et des politiques de rémunération justes et gratifiants qui reflètent notre culture et notre entreprise, et nous nous efforçons de rémunérer tous les employés équitablement pour un travail égal ou sensiblement similaire. Par exemple, nous récompensons et rémunérons les employés en fonction de leurs performances, et nous organisons des formations anti-discrimination approfondies, y compris pour ceux qui font partie du processus de rémunération.

« Nous sommes confiants dans notre capacité à démontrer nos pratiques en tant qu’employeur garantissant l’égalité des chances qui favorise un lieu de travail favorable, diversifié et inclusif pour nos employés, et nous nous engageons à poursuivre cet effort dans les années à venir. Il est dommage que le DFEH ne voulait pas s’engager avec nous sur ce qu’ils pensaient voir dans leur enquête.”

