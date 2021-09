Activision Blizzard fait l’objet d’une enquête de la SEC

Photo : Drew Angerer (.)

La Securities and Exchange Commission des États-Unis aurait lancé une enquête de grande envergure sur Activision Blizzard, l’agence gouvernementale examinant comment l’éditeur en difficulté a traité les multiples allégations de harcèlement sexuel, d’abus et de comportement toxique qui sont devenues publiques à la suite d’une décision du California Department of Fair. Poursuite en matière d’emploi et de logement déposée en juillet. La SEC a assigné Activision et plusieurs de ses hauts dirigeants, dont le PDG Bobby Kotick.

Dans un rapport publié aujourd’hui par le Wall Street Journal, il a été révélé que la SEC avait commencé à enquêter sur Activision Blizzard et demandait à l’éditeur Call of Duty et Warcraft de remettre divers documents. Il s’agit notamment des dossiers personnels de six anciens employés et des enregistrements des communications du PDG Kotick avec les dirigeants concernant les nombreuses plaintes de harcèlement sexuel et de discrimination portées contre le personnel d’Activision Blizzard.

La porte-parole d’Activision, Helaine Klasky, a confirmé lundi au Wall Street Journal que la SEC enquêtait effectivement sur l’énorme éditeur de jeux, déclarant au média que la SEC se concentrait sur “les divulgations de l’entreprise concernant les questions d’emploi et les problèmes connexes”. Elle a également confirmé que plusieurs employés actuels et anciens avaient été assignés à comparaître par l’agence fédérale. “La société coopère avec la SEC”, a déclaré Klasky.

Kotaku a contacté Activision Blizzard au sujet de l’enquête de la SEC.

L’enquête ne vise pas nécessairement à rendre justice aux victimes de cet horrible abus, mais plutôt à rechercher les investisseurs de l’entreprise qui ne sont probablement pas satisfaits de son récent cycle de mauvaises nouvelles. Le WSJ explique que la SEC enquête pour déterminer si Activision et ses dirigeants ont correctement et adéquatement divulgué les allégations de harcèlement au travail et de problèmes de rémunération entre les sexes aux investisseurs et autres personnes liées et si ces divulgations se sont produites assez rapidement, selon les documents vus par le sortie.

G/O Media peut toucher une commission

Il s’agit d’un autre problème juridique grave auquel est confronté Activision Blizzard, l’un des plus grands éditeurs de jeux au monde.

Lire la suite: Tout ce qui s’est passé depuis que le procès Activision Blizzard a été déposé

En juillet, une action en justice déposée par le California Department of Fair Employment and Housing après une enquête de plusieurs années a révélé des histoires de plusieurs femmes victimes de harcèlement et d’abus quotidiens alors qu’elles travaillaient chez Activision Blizzard. Cela a conduit plusieurs dirigeants à s’excuser ou même à quitter l’entreprise. Les jeux Blizzard contenant les noms des agresseurs sont nettoyés par les développeurs pour retirer les agresseurs des jeux en direct. Les investisseurs ont déposé une deuxième plainte contre l’éditeur en août, concernant le moment où Activision Blizzard a révélé ses problèmes persistants de harcèlement sexuel et de discrimination.

Les retombées du procès en Californie et les allégations d’abus et de comportements toxiques qui en ont résulté ont conduit les employés à se retirer, davantage d’histoires d’abus sur le lieu de travail sont devenues publiques, les joueurs et les streamers ont boycotté des jeux comme World of Warcraft et ont considérablement augmenté les discussions sur la syndicalisation.

Activision Blizzard a envoyé une déclaration au WSJ concernant l’enquête de la SEC et la pression continue à laquelle Activision Blizzard est confrontée en raison de poursuites et d’agences gouvernementales :

Nous avons apporté et sommes en train d’apporter un certain nombre de changements importants pour améliorer nos politiques et procédures afin de garantir qu’il n’y ait aucune place dans notre entreprise pour la discrimination, le harcèlement ou un traitement inégal de quelque nature que ce soit.

Pendant ce temps, Activision a embauché la société antisyndicale WilmerHale pour revoir sa gestion du harcèlement et d’autres problèmes liés aux retombées du procès. Il est intéressant de noter que la personne qui dirige cet examen est Stephanie Avakian, qui était directrice de la Division of Enforcement de la SEC jusqu’en février dernier, date à laquelle elle est partie rejoindre WilmerHale et superviser son équipe de protection des entreprises contre les litiges gouvernementaux.