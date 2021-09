Activision Blizzard paiera un règlement de 18 millions de dollars après avoir été poursuivi par la commission américaine du travail

L’US Equal Employment Opportunity Commission est le dernier groupe à rejoindre une longue lignée d’organismes étatiques et fédéraux en poursuivant avec succès Activision Blizzard. L’EEOC a déposé une plainte contre Activision Blizzard hier, alléguant que l’entreprise était responsable d’employés confrontés au harcèlement sexuel, à la discrimination liée à la grossesse et aux représailles associées, et maintenant Activision Blizzard a révélé qu’elle était parvenue à un règlement.

“En vertu de l’accord, Activision Blizzard s’est engagé à créer un fonds de 18 millions de dollars pour indemniser et réparer les demandeurs éligibles”, indique le communiqué publié par la société. “Tous les montants non utilisés pour les demandeurs seront répartis entre les organisations caritatives qui font progresser les femmes dans l’industrie du jeu vidéo ou sensibilisent aux problèmes de harcèlement et d’égalité des sexes ainsi qu’aux initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion de l’entreprise, telles qu’approuvées par l’EEOC. L’accord est sous réserve de l’approbation du tribunal.

Les documents judiciaires ont révélé que cette enquête était en cours depuis septembre 2018 et malgré “de longues discussions de conciliation”, l’EEOC n’a pas été en mesure de parvenir à un “accord de conciliation acceptable” jusqu’à ce qu’il ait directement poursuivi l’entreprise.

“Il n’y a de place nulle part dans notre entreprise pour la discrimination, le harcèlement ou un traitement inégal de quelque nature que ce soit, et je suis reconnaissant aux employés qui ont courageusement partagé leurs expériences”, lit-on dans une déclaration du PDG Bobby Kotick. “Je suis désolé que quelqu’un ait eu à subir une conduite inappropriée, et je reste inébranlable dans mon engagement à faire d’Activision Blizzard l’un des lieux de travail les plus inclusifs, respectés et respectueux au monde.”

Selon Eurogamer, cependant, il est difficile de prendre les mots de Kotick pour argent comptant lorsque vous savez qu’il remportera environ 154 millions de dollars en 2021. Cela semble éclipser ces 18 millions de dollars, en comparaison.

Cela vient après que nous ayons vu une sélection de personnalités de l’industrie quitter l’entreprise à la suite du procès pour harcèlement sexuel et discrimination qui a été déposé contre l’éditeur en juillet.

Il y a eu de nombreux jalons dans cette affaire; de Bobby Kotick assigné à comparaître alors que la SEC enquête sur Activision Blizzard pour inconduite sur le lieu de travail aux actionnaires poursuivant Activision Blizzard pour avoir caché l’enquête sur le harcèlement sexuel avant qu’elle ne se généralise, ces derniers mois ont été tumultueux pour l’entreprise.