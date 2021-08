Activision Blizzard perd ses sponsors Overwatch après un procès

Capture d’écran : Blizzard

À la suite d’un procès détaillant une culture de harcèlement écoeurante chez Activision Blizzard, l’éditeur Overwatch et Call of Duty commence à saigner les parrainages. Comme l’a repéré le site d’esports Dexerto, T-Mobile a apparemment retiré son soutien aux ligues professionnelles des deux jeux.

T-Mobile est depuis longtemps un sponsor des ligues Overwatch et Call of Duty. Et bien que le géant des télécommunications n’ait pas officiellement commenté une rupture, la plupart des signes suggèrent qu’une rupture s’est produite. Kotaku a contacté T-Mobile mais n’a pas eu de réponse à temps pour la publication.

Comme le souligne Dexerto, les sites Web de l’Overwatch League et des ligues Call of Duty ont supprimé la référence à T-Mobile à un moment donné en juillet. Le 21 juillet, les deux arboraient le logo T-Mobile. Au 31 juillet, ni l’un ni l’autre. La 20e période d’inscription au concours Call of Duty de T-Mobile a été discrètement annulée. De plus, les membres de l’équipe des New York Subliners, une équipe de Call of Duty, semblent avoir collé le logo T-Mobile sur leurs maillots, ce qui, vous devez l’admettre, est hilarant.

Le 20 juillet, le Département californien de l’emploi et du logement équitables a déposé une plainte contre Activision Blizzard, alléguant une culture systémique profondément enracinée d’abus, de harcèlement sexuel et de discrimination. Une allégation troublante (parmi beaucoup) faisait mention d’une soi-disant « Suite Cosby », un foyer possible d’inconduite à la BlizzCon 2013. La semaine dernière, les employés du campus d’Activision Blizzard à Irvine, en Californie, ont fait un débrayage ; beaucoup d’autres ont participé virtuellement dans l’intérêt de rester en sécurité à l’ère de covid-19.

Lire la suite: Tout ce qui s’est passé depuis que le procès Activision Blizzard a été déposé

Plus tôt dans la journée, le président de Blizzard, J. Allen Brack, a officiellement démissionné de son poste. Il sera remplacé par deux co-responsables : Jen Oneal et Mike Ybarra, tous deux dans l’entreprise depuis moins de deux ans. Pour ce que ça vaut, Ybarra a assisté au débrayage de la semaine dernière. Cela dit, les deux déclarations publiées par Brack et Blizzard n’ont notamment pas répondu aux graves allégations portées contre l’entreprise.

On ne sait pas si d’autres sponsors les plus cotés envisagent de se retirer des efforts d’esports d’Activision Blizzard. Kotaku a contacté divers sponsors des ligues Overwatch et Call of Duty. Au moment de mettre sous presse, aucun n’avait répondu.