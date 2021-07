Activision Blizzard poursuivi par la Californie pour harcèlement de femmes

Photo : Rich Polk (.)

Activision Blizzard, le géant de l’édition derrière tout, de Call of Duty à Overwatch, est poursuivi par le California Department of Fair Employment and Housing pour une culture de «frat boy» qui, selon lui, a conduit à des années de harcèlement et d’abus ciblant les femmes dans son effectif.

Avertissement de contenu : suicide, harcèlement, viol

Bloomberg rapporte que la plainte, déposée le 20 juillet, est l’aboutissement d’une enquête de deux ans sur l’éditeur par le ministère, qui dit que la “conformité d’Activision Blizzard avec les larges protections californiennes sur le lieu de travail est attendue depuis longtemps”.

« Pour faire respecter une telle conformité », indique l’affaire, « le DFEH engage cette action d’exécution du gouvernement visant à remédier, prévenir et dissuader [Activision Blizzard’s] violations des droits civils de l’État et des lois sur l’égalité de rémunération.

Tout en soulignant le manque de femmes aux postes de direction dans l’entreprise et les difficultés qu’elles ont rencontrées pour obtenir des promotions, la poursuite met également en évidence d’énormes écarts de rémunération au niveau des cadres entre les femmes et les hommes, et indique que les femmes ne sont pas seulement promues plus lentement, elles sont également licenciées « plus rapidement que leurs homologues masculins ».

La culture de l’entreprise « frat boy » sur le lieu de travail est également mentionnée, comme « un terrain fertile pour le harcèlement et la discrimination à l’égard des femmes ». Certains des exemples fournis comprennent :

Les employées sont soumises à un harcèlement sexuel constant, notamment devant constamment repousser les commentaires et avances sexuels non désirés de leurs collègues masculins et superviseurs et se faire tâtonner lors des « cubes crawls » et d’autres événements de l’entreprise. Des cadres et créateurs de haut rang se sont livrés à un harcèlement sexuel flagrant sans répercussion.

La poursuite accuse également Activision Blizzard de ne pas avoir donné suite à de «nombreuses plaintes» concernant le harcèlement, la discrimination et les représailles de collègues masculins à la suite de ces plaintes, et affirme que les employés concernés étaient «davantage découragés de se plaindre car le personnel des ressources humaines était connu pour être proche des harceleurs présumés. ”.

Le DFEH a intenté une action en vue d’obtenir une injonction qui obligera Activision Blizzard non seulement à se conformer aux lois sur le lieu de travail de l’État, mais également à traiter « les salaires impayés, les ajustements salariaux, les arriérés de salaire et les salaires et avantages perdus pour les employées ».

En janvier de cette année, Activision Blizzard a qualifié les tentatives visant à rendre son lieu de travail plus diversifié « impraticables ».

METTRE À JOUR: Activision a répondu au procès du DFEH par une longue déclaration qui qualifie le DFEH et son procès de « comportement irresponsable de la part de bureaucrates de l’État irresponsables ».

Nous valorisons la diversité et nous nous efforçons de favoriser un lieu de travail qui offre l’inclusivité pour tous. Il n’y a pas de place dans notre entreprise ou notre industrie, ou dans aucune industrie, pour l’inconduite sexuelle ou le harcèlement de quelque nature que ce soit. Nous prenons chaque allégation au sérieux et enquêtons sur toutes les réclamations. Dans les cas liés à une inconduite, des mesures ont été prises pour régler le problème.

Le DFEH comprend des descriptions déformées, et dans de nombreux cas fausses, du passé de Blizzard. Nous avons été extrêmement coopératifs avec le DFEH tout au long de leur enquête, notamment en leur fournissant des données détaillées et une documentation abondante, mais ils ont refusé de nous informer des problèmes qu’ils percevaient. Ils étaient tenus par la loi d’enquêter de manière adéquate et d’avoir des discussions de bonne foi avec nous pour mieux comprendre et résoudre toute réclamation ou préoccupation avant d’aller en justice, mais ils ne l’ont pas fait. Au lieu de cela, ils se sont précipités pour déposer une plainte inexacte, comme nous le démontrerons devant le tribunal. Nous sommes écoeurés par le comportement répréhensible de la DFEH de traîner dans la plainte le suicide tragique d’une employée dont le décès n’a aucune incidence sur cette affaire et sans égard pour sa famille en deuil. Bien que nous trouvions ce comportement honteux et non professionnel, c’est malheureusement un exemple de la façon dont ils se sont comportés tout au long de leur enquête. C’est ce type de comportement irresponsable de la part de bureaucrates de l’État irresponsables qui chassent de Californie bon nombre des meilleures entreprises de l’État.

L’image que le DFEH dresse n’est pas le lieu de travail Blizzard d’aujourd’hui. Au cours des dernières années et depuis le début de l’enquête initiale, nous avons apporté des changements importants pour tenir compte de la culture d’entreprise et refléter davantage de diversité au sein de nos équipes de direction. Nous avons mis à jour notre code de conduite pour mettre l’accent sur un objectif strict de non-rétorsion, amplifié les programmes internes et les canaux permettant aux employés de signaler les violations, y compris la « liste ASK » avec une hotline d’intégrité confidentielle, et mis en place une équipe de relations avec les employés dédiée à enquêter sur les employés. préoccupations. Nous avons renforcé notre engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion et avons combiné nos réseaux d’employés au niveau mondial pour fournir un soutien supplémentaire. Les employés doivent également suivre une formation anti-harcèlement régulière et le font depuis de nombreuses années.

Nous déployons des efforts considérables pour créer des programmes et des politiques de rémunération justes et gratifiants qui reflètent notre culture et notre entreprise, et nous nous efforçons de payer tous les employés équitablement pour un travail égal ou sensiblement similaire. Nous prenons diverses mesures proactives pour nous assurer que la rémunération est déterminée par des facteurs non discriminatoires. Par exemple, nous récompensons et rémunérons les employés en fonction de leurs performances, et nous organisons des formations anti-discrimination approfondies, y compris pour ceux qui font partie du processus de rémunération.

Nous sommes confiants dans notre capacité à démontrer nos pratiques en tant qu’employeur garantissant l’égalité des chances qui favorise un lieu de travail favorable, diversifié et inclusif pour nos employés, et nous nous engageons à poursuivre cet effort dans les années à venir. Il est dommage que la DFEH n’ait pas voulu discuter avec nous de ce qu’elle pensait voir dans son enquête.