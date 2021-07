Activision Blizzard poursuivi par la Californie pour harcèlement sexuel et intimidation

Une enquête de deux ans menée par l’État de Californie s’est terminée par un procès visant à Activision Blizzard, citant le harcèlement sexuel, l’intimidation, les salaires injustes, et plus encore.

À la suite d’une enquête de deux ans menée par le département californien de l’emploi équitable et du logement, l’État a déposé une plainte contre l’éditeur et le développeur, alléguant que l’entreprise a incubé une culture de «frat boy» (via la loi Bloomberg).

Le procès allègue que les employées travaillant pour l’entreprise – qui représentent environ 20 % de la main-d’œuvre – sont victimes de discrimination en termes d’inégalité de rémunération, de harcèlement sexuel, d’intimidation et de représailles.

AVERTISSEMENT DE CONTENU

L’enquête qui a amené le procès à Activision Blizzard, à un moment donné, suggère qu’une employée s’est suicidée à la suite de harcèlement sexuel, lors d’un voyage avec son superviseur masculin. Avant l’événement, des images inappropriées d’elle avaient été diffusées dans le studio lors d’une fête de vacances.

Ailleurs dans l’enquête, il est allégué que les employés masculins d’Activision Blizzard ont bu de l’alcool au travail “tout en déléguant leurs responsabilités à des employées”.

Les hommes aussi « se livraient à des plaisanteries sur leurs relations sexuelles, parlaient ouvertement des corps féminins et plaisantaient sur le viol ».

Selon l’enquête, la direction de l’entreprise a systématiquement omis de prendre des mesures pour empêcher la discrimination, le harcèlement et les représailles. Le California Department of Fair Employment and Housing demande une injonction forçant le respect des protections sur le lieu de travail, ainsi que les salaires impayés, les ajustements salariaux, les arriérés de salaire et la perte de salaire et d’avantages pour les employées.

Activision Blizzard a reconnu l’enquête dans un communiqué, conformément à la loi Bloomberg, et semble être en désaccord avec les conclusions.

« Nous valorisons la diversité et nous nous efforçons de favoriser un lieu de travail qui offre l’inclusivité pour tous. Il n’y a pas de place dans notre entreprise ou notre industrie, ou dans aucune industrie, pour une inconduite sexuelle ou un harcèlement de quelque nature que ce soit », a déclaré un porte-parole d’Activision Blizzard.

« Nous prenons chaque allégation au sérieux et enquêtons sur toutes les réclamations. Dans les cas liés à une inconduite, des mesures ont été prises pour régler le problème.

« Le DFEH comprend des descriptions déformées, et dans de nombreux cas fausses, du passé de Blizzard. Nous avons été extrêmement coopératifs avec le DFEH tout au long de leur enquête, notamment en leur fournissant des données détaillées et une documentation abondante, mais ils ont refusé de nous informer des problèmes qu’ils percevaient. »

« L’image que le DFEH dresse n’est pas le lieu de travail Blizzard d’aujourd’hui. »

L’année dernière, les employés de Blizzard se sont plaints des disparités salariales alors qu’Activision enregistrait des bénéfices records. En 2019, l’entreprise a été critiquée pour sa décision de licencier environ 800 de ses employés le jour même où elle a annoncé battre de nouveaux records de revenus.