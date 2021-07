Activision Blizzard poursuivi pour culture de harcèlement et de discrimination

Image : Activision Blizzard

Avertissement de contenu : Veuillez noter que l’article suivant et les sources qui y sont liées touchent à des sujets tels que la discrimination, le harcèlement et les agressions sexuels et le suicide.

Une action en justice a été déposée contre Activision Blizzard, Inc., propriétaires de Diablo et MMORPG World of Warcraft fabricant Blizzard Entertainment, qui allègue des incidents divers et cohérents de discrimination et d’inconduite sur le lieu de travail, avec un “frat boy” répandu dans la société de Santa Monica.

Tel que rapporté par Bloomberg Law, la plainte a été déposée par le California Department of Fair Employment and Housing, une « agence d’État chargée d’enquêter et de poursuivre les actions en matière de droits civiques », et allègue une « culture de travail de frat boy omniprésente qui continue de prospérer » à Animation Blizzard.

Les allégations sont de grande envergure et incluent le “harcèlement sexuel flagrant” d’employées, “y compris le fait de devoir constamment repousser les commentaires et avances sexuels non désirés de leurs collègues masculins et superviseurs et d’être tripotés”.

Selon le dossier de 29 pages, « les cadres et les créateurs se livrent à un harcèlement sexuel flagrant sans répercussions » et « les femmes sont soumises à des« cubes crawls » dans lesquels les employés masculins boivent de grandes quantités d’alcool en « rampant » à travers diverses cabines dans au bureau et adoptent souvent un comportement inapproprié envers les employées ».

Le dossier contient d’autres allégations troublantes impliquant une discrimination fondée sur le sexe et la race, des commentaires désobligeants, un comportement humiliant et le suicide. Il allègue que bien que des plaintes aient été déposées en interne dans l’entreprise – y compris auprès du président de Blizzard J. Allen Brack lui-même – « les défendeurs n’ont pas pris de mesures correctives efficaces en réponse à ces plaintes ».

Activision Blizzard a publié une déclaration à The Verge répondant aux allégations et contestant les allégations.

Le géant du jeu vidéo n’est pas la seule entreprise à avoir des problèmes de harcèlement sur le lieu de travail. Des allégations d’inconduite centrées sur le leadership et la culture de travail chez Ubisoft ont amené le PDG Yves Guillemot à publier une déclaration vidéo d’excuses l’année dernière, et une récente plainte déposée en France accuse une fois de plus le cofondateur et la société de “harcèlement institutionnel”.