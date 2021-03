Activision Blizzard promeut Armin Zerza au poste de directeur financier

Le géant américain de l’édition Activision Blizzard a nommé Armin Zerza (photo) au poste de directeur financier.

Il travaille pour le label Blizzard de la société depuis 2015, date à laquelle il a assumé un rôle de CFO. Zerza a depuis assumé la responsabilité de directeur de l’exploitation en 2017, avant de passer au poste de directeur de l’exploitation en 2019 chez Activision Blizzard.

«Armin est un leader d’une grande réussite et d’une grande profondeur qui a joué un rôle central dans la croissance continue de notre entreprise, ses résultats financiers records et l’élan que nous avons maintenant avec toutes nos franchises clés», a déclaré Robert Kotick, PDG d’Activision Blizzard.

«Sa connaissance approfondie des aspects financiers et opérationnels de notre entreprise – contrebalancée par une grande appréciation de la nécessité de garantir l’inspiration et la créativité – fait de lui un candidat idéal pour devenir notre prochain directeur financier.

«Il y a deux ans, dans une situation très difficile, Dennis est de nouveau intervenu en tant que directeur financier, et ses efforts et sa concentration ont aidé l’entreprise à renouer avec la croissance et à établir l’élan que nous avons maintenant alors que nous élargissons notre audience, notre engagement et l’investissement des joueurs. Au cours de la décennie au cours de laquelle nous avons travaillé ensemble, le leadership de Dennis a façonné notre culture, équilibrant les objectifs créatifs et financiers propres à notre secteur, et il a permis une transition transparente pour Armin en créant une équipe de direction financière vraiment extraordinaire. Je suis extrêmement reconnaissant pour son partenariat, son amitié et son intégrité sans faille.

