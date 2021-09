Activision Blizzard règle son procès en matière d’emploi pour changement de cap ⋆ .

Bobby Kotick doit perdre cette somme d’argent chaque jour sur le canapé (photo : .)

Après tout l’indignation suscitée par les pratiques de travail d’Activision Blizzard, cela a déjà été réglé avec une agence gouvernementale, tout en n’admettant aucun acte répréhensible.

Compte tenu des multiples accusations du personnel et des agences gouvernementales américaines, il semblait que les allégations concernant la culture de travail d’Activision Blizzard et de nombreux exemples de discrimination présumée pourraient entraîner un changement de culture chez l’éditeur et peut-être même dans l’industrie en général.

La réalité de la situation est qu’Activision Blizzard a déjà réglé l’une des plaintes pour seulement 18 millions de dollars (13,2 millions de livres sterling). Cela ne représente que 12% du salaire controversé de 154,6 millions de dollars du PDG Bobby Kotick et à peine 0,2% des revenus totaux de l’éditeur l’année dernière.

Les conditions de paiement sont qu’Activision Blizzard n’admet pas avoir fait quelque chose de mal. Bien qu’il s’agisse de la plus petite des nombreuses poursuites et enquêtes auxquelles l’éditeur est confronté, cela a soulevé la question de savoir si l’entreprise – et d’autres – sera obligée de mettre en œuvre un réel changement.

L’enquête de la Commission fédérale pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) n’a été révélée que récemment, Activision Blizzard ayant choisi d’éviter une action en justice en réglant maintenant.

En conséquence, ils paieront 18 millions de dollars aux « demandeurs admissibles » qui peuvent prouver que leurs droits civils en tant qu’employés ont été violés. L’EEOC choisit qui sont ces personnes, pas Activision Blizzard.

L’éditeur doit également nommer un tiers « coordinateur de l’égalité des chances en matière d’emploi », approuvé par l’EEOC, pour superviser les efforts visant à améliorer les pratiques d’embauche et de formation.

À part cela, c’est tout, le plus proche d’une reconnaissance officielle d’acte répréhensible étant un décret de consentement qui allègue qu’Activision Blizzard ‘s’est engagé dans des pratiques d’emploi illégales en soumettant des employés, des individus ou un groupe d’individus au harcèlement sexuel, discrimination liée à la grossesse et/ou représailles associées ».

C’est loin d’être la fin de l’histoire, car Activision Blizzard fait toujours l’objet d’une enquête par la Securities and Exchange Commission (SEC) fédérale et le procès initial au niveau de l’État du California Department of Fair Employment and Housing (DFEH). Ainsi qu’une poursuite supplémentaire déposée par des employés.

Il ne fait aucun doute qu’Activision Blizzard cherchera à régler ces problèmes de la même manière qu’il a géré l’EEOC, mais il ne pourra peut-être pas éviter les tribunaux avec tous, en particulier l’enquête de la SEC, qui a déjà assigné Kotick et d’autres hauts dirigeants.

