Activision Blizzard s’adresse enfin aux employés de Raven Software

La direction de Raven Software est enfin en pourparlers avec les employés concernant les licenciements dans le département QA du studio.

Le 3 décembre 2021, Activision Blizzard a licencié plusieurs sous-traitants de Raven Software, incitant les employés occupant des postes permanents à cesser de travailler jusqu’à ce que la direction réponde à leurs demandes. Six jours plus tard, le 9 décembre, l’ABK Workers Alliance a créé une page Gofundme permettant à quiconque de faire un don à la cause afin que les employés puissent poursuivre la grève.

Maintenant, alors que l’action de grève entre dans sa troisième semaine et que le financement d’ABK dépasse les 360 000 $, un porte-parole d’Activision Blizzard a déclaré à GamesIndustry.biz que des discussions entre la direction et les employés de Raven Software seraient en cours.

« Activision est profondément attaché au bien-être de toutes nos équipes, y compris notre personnel d’assurance qualité », a déclaré Activision Blizzard via GamesIndustry.biz. « La direction de Raven a engagé un dialogue avec son personnel pour entendre les préoccupations et expliquer l’investissement global de l’entreprise dans les ressources de développement. Comme annoncé précédemment, nous augmentons notre investissement global dans les ressources de développement et d’exploitation et convertissons près de 500 travailleurs temporaires en employés à temps plein dans nos studios, la conversion la plus importante de l’histoire d’Activision.

La déclaration se poursuit: «Pour les 12 travailleurs temporaires de Raven dont les accords n’ont pas été prolongés, nous avons fourni un délai de préavis prolongé, y compris le paiement des deux semaines de vacances, et nous travaillerons directement avec ceux qui ont besoin d’une aide à la réinstallation. Raven regorge de personnes dédiées à l’amélioration de la culture d’Activision, et nous sommes impatients de nous associer à des employés pour faire ce travail ensemble.

Cependant, la testeuse d’Activision Blizzard QA, Kate Anderson, affirme que cette déclaration de l’entreprise n’aurait pas été communiquée aux grévistes au préalable.

La grève est le résultat direct des troubles internes en cours chez Activision Blizzard.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.