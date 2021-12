Activision Blizzard tente de décourager les employés de se syndiquer

Le personnel d’Activision Blizzard a été informé que les conditions de travail dans l’entreprise peuvent être améliorées au mieux sans syndicat.

C’est selon le Washington Post, qui rapporte que le directeur administratif de l’entreprise, Brian Bulatao, a envoyé un courrier électronique aux employés à la suite d’une poussée du personnel et des Communications Workers of America (CWA) pour signer des cartes d’autorisation syndicale. Cela pourrait amener les employés d’Activision Blizzard à créer un syndicat.

« Nous vous demandons seulement de prendre le temps de considérer les conséquences de votre signature sur le document juridique contraignant qui vous est présenté par la CWA », a écrit Bulatao.

« La meilleure façon d’atteindre nos aspirations culturelles en milieu de travail passe par un dialogue actif et transparent entre les dirigeants et les employés sur lequel nous pouvons agir rapidement. C’est la meilleure voie que la simple signature d’un formulaire électronique qui vous est proposé par [the] CWA ou en attendant le résultat d’un processus de négociation légalement mandaté et réglementé dans le futur.

Cela fait suite à des rapports faisant état d’une myriade de problèmes avec la culture de travail d’Activision Blizzard. Plus récemment, le personnel a démissionné pour protester contre les licenciements chez Raven Software.

La semaine dernière, Jessica Gonzalez, ancienne employée d’Activision Blizzard, a créé un GoFundMe pour un fonds de grève. Au moment d’écrire ces lignes, cela a permis de récolter plus de 300 000 $.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72720/activision-blizzard-trying-to-discourage-employees-from-joining-union/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));