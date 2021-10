Activision Blizzard tente de disqualifier le procès en Californie

Image : Activision Blizzard

Activision Blizzard, mêlé à des querelles juridiques au sujet de prétendues conditions de travail épouvantables pour son personnel, a demandé un délai supplémentaire pour enquêter et potentiellement disqualifier le California Department of Fair and Equal Housing de sa bataille juridique en cours avec l’agence. Ceci est dû aux violations potentielles de l’éthique dans son autre bataille juridique en cours avec le California Department of Fair and Equal Housing. C’est probablement très mauvais pour les perspectives du DFEH dans les deux cas.

Les affaires judiciaires contre Activision Blizzard concernaient, il était une fois, le harcèlement présumé de ses employés depuis des années, alléguant un traitement horrible des employées, du harcèlement sexuel et des traumatismes psychologiques. D’une manière ou d’une autre, il s’agit maintenant de deux parties belligérantes, censées toutes les deux tenter de démontrer ces problèmes, dans une querelle juridique élaborée qui pourrait finir par blesser toutes les personnes impliquées. Sauf les comptes bancaires des avocats.

Le DFEH a récemment tenté d’intervenir dans un règlement entre l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) et Activision Blizzard. Ce faisant, l’agence a ouvert la porte à une opposition de l’EEOC, qui a revendiqué de multiples violations de l’éthique au sein du DFEH concernant deux anciens avocats de l’EEOC travaillant sur l’affaire. Activision Blizzard a maintenant utilisé ces allégations pour demander une suspension de la procédure dans son propre cas avec le DFEH. Activision Blizzard demande également que, si les affirmations sont avérées, le DFEH soit disqualifié de son propre procès.

La plupart des preuves et des arguments d’Activision Blizzard ressemblent aux oppositions faites par l’EEOC, y compris l’affirmation selon laquelle toute l’enquête du DFEH pourrait être entachée de violations potentielles de l’éthique. La requête a également été déposée ex parte, ce qui signifie qu’elle pourrait potentiellement sauter le processus juridique standard en raison de son urgence. Cela intervient après la propre tentative du DFEH d’intervenir ex parte, qui a été démentie par les tribunaux.

En plus des plaintes éthiques de l’EEOC, Activision Blizzard fait également valoir que le DFEH devrait être disqualifié en raison de ses communications avec les employés d’Activision Blizzard concernant leurs droits à un conseil externe. L’entreprise allègue que la DFEH a mis en garde les employés contre la recherche de leurs propres avocats, en faveur de la coopération avec la propre enquête de la DFEH.

Avec deux violations présumées de l’éthique à son actif, qui pourraient toutes deux disqualifier l’agence si le juge accordait la suspension des procédures, les choses ne se présentent pas bien pour le DFEH. En fait, cela peut être son pire scénario. Cela pourrait déchiqueter l’affaire DFEH et, ce faisant, permettre à Activision-Blizzard de sortir de ce cauchemar avec à peine plus qu’un maigre règlement. Et, ce que beaucoup pourraient suggérer, serait un manque total de justice pour ses employés.