Activision Blizzard tente de faire rejeter la plainte pour discrimination

Activision Blizzard, confronté à une action en justice pour discrimination du Département californien de l’emploi et du logement équitables (ou DFEH), a déposé une demande de suspension de cette action en justice afin qu’elle puisse enquêter sur les allégations selon lesquelles les avocats du DFEH auraient commis une faute éthique.

La demande affirme que le DFEH est représenté dans l’affaire par des avocats qui travaillaient auparavant pour l’Equal Employment Opportunity Commission (ou EEOC) – une agence fédérale qui enquête sur les allégations d’abus sur le lieu de travail. L’application prétend en outre qu’un tel arrangement est en violation d’une règle de conflit d’intérêts du barreau de l’État de Californie qui dit : « un avocat qui a précédemment exercé les fonctions d’agent public ou d’employé du gouvernement. […] ne représentera pas autrement un client dans le cadre d’une affaire à laquelle l’avocat a participé personnellement et substantiellement en tant qu’agent public ou employé.

La demande allègue essentiellement que les avocats de DFEH devraient être disqualifiés de participer à cette affaire contre Activision Blizzard, car ces avocats ont déjà travaillé sur une affaire similaire et antérieure contre l’entreprise lorsqu’ils étaient employés par l’EEOC.

Activision Blizzard a récemment réglé une autre action en justice pour discrimination intentée par l’EEOC pour 18 millions de dollars. Le DFEH essaie de bloquer ce règlement, et c’est en fait l’EEOC qui a soulevé des préoccupations éthiques contre les avocats du DFEH (peut-être pour maintenir sa victoire).

« L’EEOC affirme que deux des avocats du DFEH qui ont comparu dans cette affaire (et qui « jouent actuellement un rôle de leadership au sein de la [DFEH]’) ‘auparavant servi comme EEOC [REDACTED]’, au cours de laquelle ils ‘ont aidé à diriger l’enquête de l’EEOC’ contre Activision Blizzard », indique la demande.

Si le tribunal maintient la suspension et décide que les avocats de DFEH ont violé les règles de conflit d’intérêts, Activision Blizzard affirme que l’affaire pourrait être en grave difficulté. Selon le dossier de la société, « La violation de ces règles pourrait entraîner la disqualification non seulement des deux avocats en cause, mais de l’ensemble du groupe d’avocats DFEH avec lesquels ils ont travaillé. Cela remet également en question l’intégrité de l’enquête sous-jacente elle-même.

Cette décision intervient juste au moment où Blizzard a annoncé que 20 employés avaient « quitté » l’entreprise à la suite d’enquêtes sur le harcèlement et en avait réprimandé une vingtaine de plus. Dans les mois qui ont suivi la publication de ces poursuites, certains employés de Blizzard ont continué à militer pour un lieu de travail plus équitable, exigeant de l’entreprise qu’elle mette fin à l’arbitrage forcé et offre une plus grande transparence salariale.

L’EEOC et le DFEH n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, et ni le DFEH ni l’EEOC n’ont eu la possibilité de contester formellement les allégations d’Activision Blizzard : aucun n’a déposé de réponse à cette demande devant les tribunaux.

Un porte-parole de Blizzard a déclaré à propos des documents déposés : « Nous sommes impatients de résoudre l’affaire avec le DFEH de manière équitable devant un tribunal approprié. Nous partageons l’objectif de l’EEOC et du DFEH d’un lieu de travail sûr et inclusif qui récompense équitablement les employés et restons déterminés à éliminer le harcèlement et la discrimination sur notre lieu de travail.

Une audience sur la demande aura lieu le 20 octobre.