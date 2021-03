Activision Blizzard va faire des licenciements en Europe

Le géant américain de l’édition Activision Blizzard se prépare à supprimer des emplois dans ses activités européennes.

C’est selon GamesIndustry.biz, qui rapporte que l’entreprise a entamé une période de consultation avec le personnel de ses bureaux allemands, français, espagnols, britanniques et néerlandais. Les suppressions d’emplois sont apparemment censées être centrées sur l’édition et ne toucheront pas le développement, les opérations en direct ou le support client.

Le plan est apparemment de consolider l’activité d’édition d’Activision Blizzard dans ses sites britanniques. On ne sait pas combien de rôles seront affectés.

« Les joueurs choisissent de plus en plus de se connecter à nos jeux numériquement », a déclaré un porte-parole d’Activision Blizzard.

«Nous avons partagé des plans avec nos équipes en Europe sur la façon dont nous évoluerions en tant qu’organisation, en nous adaptant à ce changement pour servir nos joueurs et en positionnant au mieux la région pour une croissance future. Nous prendrons des mesures importantes pour soutenir tous les employés et faciliter la transition. pour ceux de nos collègues qui pourraient être touchés par ces changements proposés. «

Cela fait suite à la mise à pied d’environ 800 postes dans le monde au début de 2019 – dont 209 personnes dans ses activités aux États-Unis – en plus de 50 autres emplois, il a révélé qu’elle supprimerait ses activités d’événements en direct et d’esports plus tôt en mars.

