Activision Blizzard Walkout obtient le support de Twitch, des développeurs et des fans

Alors que les employés d’Activision Blizzard se préparent pour le débrayage pour l’égalité d’aujourd’hui, les streamers, les développeurs et les joueurs du monde entier montrent leur soutien par le biais de dons caritatifs, de boycotts de jeux et en amplifiant l’événement.

Bien que tout le monde ne puisse pas assister au débrayage d’Activision Blizzard pour l’égalité, il existe d’autres moyens de montrer leur soutien aux employés de l’entreprise car ils exigent de meilleures conditions de travail pour les femmes et d’autres groupes marginalisés à la suite de la réponse inadéquate de leur employeur au harcèlement sexuel en Californie et procès pour discrimination.

Un moyen simple d’aider est de faire des dons de bienfaisance à des organisations faisant la promotion des femmes dans le jeu. Les organisateurs du débrayage ont inclus une liste de ces organismes de bienfaisance auxquels faire un don dans l’annonce de l’événement d’hier. Des organisations caritatives comme Futures Without Violence, qui s’efforcent de mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des enfants dans le monde, ou Black Girls Code, qui aident les jeunes femmes de couleur à trouver leur chemin dans les espaces technologiques créatifs. Depuis l’annonce, j’ai vu beaucoup de gens sur Twitter faire des dons, augmenter le signal ou même offrir des services en échange d’une preuve de dons. L’organisation caritative Speedrunning Games Done Quick, qui organise des marathons semestriels au profit d’organisations comme Médecins sans frontières, a fait un don de 1 000 $ à chacune des six organisations caritatives répertoriées par les organisateurs du débrayage.

En parlant de cela, voici la liste complète des organisations caritatives mentionnées dans l’annonce du débrayage d’Activision Blizzard, que les utilisateurs de Twitter partagent vigoureusement depuis l’annonce d’hier.

Bien que les organisateurs de l’événement n’aient pas lancé d’appel au boycott ou à toute sorte de demande de « ne pas franchir la ligne de piquetage » (il s’agit d’un débrayage, pas d’une grève), de nombreux streamers populaires se sont engagés à s’abstenir de diffuser des jeux Activision Blizzard pour la durée de l’événement. Le streamer populaire de Hearthstone, Brian Kibler, ne diffusera aucun jeu Activision Blizzard aujourd’hui, affirmant qu’il était “inspiré par la bravoure de ceux qui se sont manifestés et ont raconté leurs histoires au péril de leur vie et de leur carrière”. L’acteur et streamer de la Guilde Vince “Bladezz” Caso s’est adressé à Twitter hier, suggérant aux autres d’éviter de diffuser des titres Blizzard aujourd’hui. Le streamer Overwatch Flats, comme promis hier, diffusera Pokémon aujourd’hui à la place. Une recherche de “#ActiBlizzWalkout streaming” montre streamer après streamer s’engageant à éviter les jeux Activision Blizzard aujourd’hui.

Malgré les appels au boycott, les jeux Activision Blizzard attirent toujours un grand nombre sur Twitch. À l’heure actuelle, 34 000 personnes regardent des centaines de flux de World of Warcraft sur Twitch, tandis que 120 000 regardent Call of Duty: Warzone. Selon le site Web de suivi Twitch SullyGnome, c’est en dessous de la moyenne sur 30 jours pour WoW, mais au-dessus pour Warzone. Pourtant, même une petite goutte est sûre d’être remarquée. Surtout quand cette petite baisse fait partie d’un mouvement beaucoup plus grand de développeurs et de joueurs qui sont solidaires des travailleurs d’Activision Blizzard alors qu’ils prennent position pour faire de cette industrie un endroit meilleur, plus tolérant et plus convivial pour tout le monde.