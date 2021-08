Activision essaie certainement de se cacher de la bande-annonce de révélation de Call of Duty: Vanguard

Activision a révélé le nouveau Call of Duty du jour au lendemain, à la suite d’un événement Warzone. C’est appelé Call of Duty : l’Avant-garde, comme nous le savons depuis des mois grâce à divers rapports.

La révélation elle-même n’avait rien de spécial; nous avons une bande-annonce qui donne le ton et montre le cadre de l’après-guerre. Il comportait un mélange de CG et de gameplay, comme d’habitude, avec la promesse de séquences de gameplay plus réelles sur toute la ligne.

Dans l’ensemble, c’était une affaire assez standard, mais les fans aux yeux d’aigle ont remarqué quelque chose d’étrange dans la bande-annonce de révélation. Traditionnellement, les bandes-annonces de révélation commencent par des « cadeaux Activision », et s’ils ne le font pas, le logo de l’entreprise apparaît généralement quelque part là-dedans.

La bande-annonce de Vanguard n’avait pas un seul logo Activision. Au lieu de “Cadeaux Activision”, la bande-annonce utilise “Cadeaux Call of Duty” – Call of Duty présente Call of Duty ! Si cela vous a semblé gênant lorsque vous avez regardé la bande-annonce, vous n’êtes pas seul.

Si vous parcourez la fin de la bande-annonce de Vanguard, le morceau avec tous les logos des développeurs impliqués, il y a un espace suspect à gauche du cadre où irait le logo d’Activision. La bande-annonce de Black Ops Cold War n’a certainement pas caché le fait qu’elle est publiée par Activision, mais la révélation de Vanguard met en évidence la marque et les studios, à un degré suspect. Le nom d’Activision apparaît dans le jargon juridique, mais c’est à peu près tout.

Voici comment se termine la bande-annonce de révélation de Vanguard.

Et voici la guerre froide de Black Ops de l’année dernière à titre de comparaison.

Certains théorisent qu’Activision essaie de garder son nom corrompu à l’écart du jeu à la suite de son important procès avec l’État de Californie au sujet de la culture frat boy de l’entreprise. En effet, la plupart du public de Call of Duty ne sait probablement pas qui est Activision, ou s’en soucie vraiment, donc cela n’a pas tout à fait de sens. Il est possible qu’Activision ne soutienne pas entièrement le produit, ce qui est une autre théorie, mais cela ne tient pas tout à fait non plus.

Néanmoins, c’est une situation étrange pour une entreprise dont le plus gros produit est Call of Duty de ne pas vouloir que son nom lui soit associé.