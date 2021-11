Activision est à la traîne, Blizzard et King prospèrent au troisième trimestre

Activision Blizzard a publié ses états financiers du troisième trimestre, montrant une entreprise fortement fragmentée utilisant sa nature patchwork pour augmenter sa fortune alors qu’elle se prépare à la sortie imminente de son titre phare annuel. Il montre également de manière générale comment l’entreprise est gérée en général.

Dans un résumé révélateur de ses fortunes au troisième trimestre, le langage utilisé tout au long du rapport financier fait référence à chacune des branches d’Activision Blizzard – Activision, Blizzard et King – en tant que « segments », ce qui rend le suivi d’où vient l’argent beaucoup plus facile que d’habitude. aurait. En bref, le chiffre d’affaires net d’Activision Blizzard est passé de 1,95 milliard de dollars au troisième trimestre 2020 à 2,07 milliards de dollars au troisième trimestre de cette année. Mais d’où vient l’argent est la partie intéressante.

Pour la part d’Activision, les données financières révèlent une entreprise en attente de sa prochaine grande publication. Alors que ce segment de la société a connu une croissance de ses revenus depuis le début de l’année, le trimestre lui-même est à la traîne par rapport au troisième trimestre de l’année dernière grâce au fait qu’il a bénéficié de l’impulsion supplémentaire de la sortie de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, le récent lancement de Warzone, et la population étant en confinement. Pour cette année au moins, les chiffres montrent une division qui repose sur une seule franchise, Call of Duty, et en tant que tel, révèle un schéma d’attente pendant la sortie de la prochaine entrée de la série, Vanguard. Il semble qu’Activision parie que le prochain trimestre sera fort avec le moment de la sortie du jeu.

Pendant ce temps, Blizzard et King ont tous deux enregistré une croissance d’environ 20% d’une année sur l’autre, aidant l’entreprise dans son ensemble à réaliser ses légers gains ce trimestre. La sortie de Diablo 2: Resurrected par Blizzard a été à l’origine du succès du segment, car ses ventes de la première semaine ont été les « plus élevées enregistrées pour un remaster de la société ». King a également battu des records trimestriels, avec des mises à jour de contenu plus fréquentes dans Candy Crush et Farm Heroes citées comme source.

Alors qu’Activision Blizzard connaît une légère croissance ce trimestre, il est toujours confronté à une culture d’entreprise toxique et à un procès intenté par l’État de Californie pour intimidation, harcèlement et sexisme sur le lieu de travail.