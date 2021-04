Activision nomme Johanna Faries, vétérinaire, directrice générale de Call of Duty

Johanna Faries est la nouvelle directrice générale de Call of Duty.

Comme rapporté par Game Informer, elle assume le rôle après avoir travaillé chez Activision Blizzard depuis août 2018, d’abord en tant que commissaire de son activité d’esports Call of Duty, avant d’être promue SVP et à la tête de ses ligues d’esports en octobre de l’année dernière. Avant de rejoindre le géant du jeu vidéo, Faries a travaillé pendant près de 12 ans à la National Football League (NFL).

Elle remplace Byron Beede en tant que directeur général de Call of Duty, qui quitte Activision après 19 ans.

«Depuis que j’ai rejoint Activision Blizzard, j’ai eu l’opportunité de ma vie de définir une vision nouvelle et dynamique pour Call of Duty eSports aux côtés d’une équipe incroyablement talentueuse de collègues, joueurs, propriétaires et partenaires», a déclaré Faries.

«Dans le processus, j’ai été en première ligne de la franchise Call of Duty, travaillant en étroite collaboration avec nos équipes de studio et de marketing pour offrir des expériences révolutionnaires aux joueurs et aux fans du monde entier», déclare Faries. “Call of Duty a eu un impact incommensurable sur le monde du jeu et du divertissement et est un véritable phénomène culturel. J’ai hâte d’aider la franchise à entrer dans son prochain chapitre et de continuer à libérer le pouvoir que Call of Duty est valable pour l’avenir du divertissement compétitif. »

