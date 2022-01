Activision poursuit le fournisseur de triche COD

Le géant américain de l’édition Activision poursuit le fournisseur de triche EngineOwning en justice.

La société poursuit le fabricant d’exploits allemand devant le tribunal de district américain du district central de Californie en raison de sa création de tricheurs et de piratages pour des titres, y compris sa propre franchise Call of Duty. Les exploits fournis incluent les aimbots et le tir automatique, ainsi que la possibilité pour les utilisateurs de voir où se trouvent les autres joueurs.

Call of Duty n’est qu’un jeu pour lequel EngineOwning propose des astuces ; d’autres incluent Battlefield V, Halo Infinite, Splitgate et Titanfall 2. La société travaillerait également sur des astuces pour Overwatch.

Activision demande que le tribunal décide que EngineOwning et ses astuces sont fermés et que toutes les copies de ces exploits sont fournies à l’entreprise pour être détruites. Par ailleurs, l’éditeur réclame « des dommages-intérêts exemplaires et punitifs ».

Activision est devenu de plus en plus agressif lorsqu’il s’agit de lutter contre les tricheurs dans ses jeux, y compris Call of Duty. En octobre 2021, la firme a dévoilé son nouveau noyau anti-triche, Richochet, et à ce jour, elle a banni plus de 500 000 comptes de son mode Warzone battle royale.

