Activistes authentiques vs « informateurs autochtones » ⋆ 10z viral

Des scènes de milliers d’Afghans inondant l’aéroport international de Kaboul pour fuir le pays alors que les combattants talibans consolidaient rapidement leur contrôle sur la capitale, ont soulevé de nombreuses questions, parmi lesquelles : qui sont ces personnes et pourquoi s’enfuient-elles ?

Aux États-Unis et dans d’autres médias occidentaux, les réponses étaient facilement disponibles : il s’agissait pour la plupart de « traducteurs », des Afghans qui « collaboraient » avec les États-Unis et d’autres pays de l’OTAN ; des « militants » qui fuyaient la brutalité qui les attendait une fois que les Américains et leurs alliés ont quitté le pays, etc.

En fait, la réponse est bien plus complexe que celle offerte par les responsables et les médias occidentaux, qui ont finalement – ​​bien qu’inexact – donné l’impression que les armées de l’OTAN étaient en Afghanistan pour protéger les droits humains, éduquer les femmes et amener la civilisation à une culture apparemment barbare.

Bien que la dissidence politique soit un droit humain fondamental, il existe une ligne claire et définitive entre le droit légitime de contester son gouvernement/régime et la collaboration volontaire avec un autre, en particulier lorsque cette collaboration peut avoir des conséquences désastreuses sur son propre peuple.

Aux États-Unis et en Europe, il y a des milliers de dissidents politiques de nombreuses régions du monde – d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient, d’Asie de l’Est et d’autres – qui sont, malheureusement, utilisés comme pom-pom girls pour des interventions politiques et militaires, soit directement par certains gouvernements, ou indirectement, par le biais de groupes de pression et de lobbying, des cercles universitaires et des médias grand public.

Ces individus, souvent promus « experts », apparaissent et disparaissent chaque fois qu’ils sont utiles et lorsque leur utilité expire. Certains peuvent même être sincères et bien intentionnés lorsqu’ils dénoncent, par exemple, les violations des droits humains commises par certains régimes dans leur propre pays d’origine, mais le résultat de leurs témoignages se traduit presque toujours par des politiques égoïstes.

Des milliers d’Afghans – dissidents politiques, collaborateurs de l’OTAN, étudiants, athlètes et travailleurs à la recherche d’opportunités – sont déjà arrivés dans diverses capitales occidentales. Comme on pouvait s’y attendre, beaucoup sont utilisés par les médias et divers groupes de pression pour justifier rétrospectivement la guerre contre l’Afghanistan, comme s’il s’agissait d’une guerre morale. Désespéré d’être à la hauteur des attentes, des « militants » afghans font déjà leur apparition sur les plateformes politiques occidentales, parlant du triste bilan des talibans en matière de droits humains et, en particulier, de droits des femmes.

Mais quel est l’intérêt de faire appel à la conscience morale occidentale après 20 ans d’une invasion meurtrière dirigée par l’OTAN qui a coûté à l’Afghanistan des centaines de milliers d’innocents ?

En Afghanistan, un récit alternatif est en train d’évoluer.

Le 11 septembre, des centaines de femmes afghanes ont manifesté à l’université de Kaboul, non pas contre les talibans, mais contre d’autres femmes afghanes qui prétendent parler depuis les capitales occidentales de toutes les femmes afghanes.

“Nous sommes contre ces femmes qui manifestent dans la rue, prétendant qu’elles sont représentatives des femmes”, a déclaré l’une des orateurs, a rapporté l’Agence France Presse.

Alors que l’. a tenu à répéter que les manifestantes ont « promis » leur engagement envers « toutes les politiques dures des talibans en matière de ségrégation des genres », soulignant à quel point elles étaient toutes couvertes « de la tête aux pieds », l’événement était significatif. Parmi de nombreux enjeux, il soulève la question : qui représente les femmes afghanes, celles qui sont parties ou celles qui sont restées ?

Une grande banderole tenue par les manifestants à Kaboul disait : « Les femmes qui ont quitté l’Afghanistan ne peuvent pas nous représenter.

La vérité, c’est que personne ne représente les femmes afghanes, sauf celles qui sont élues démocratiquement par la société afghane pour représenter tous les secteurs de cette société, y compris les femmes. Jusqu’à ce que la vraie démocratie soit pratiquée en Afghanistan, la lutte se poursuivra pour une vraie liberté, les droits de l’homme, l’égalité et, évidemment, la représentation.

Ce combat ne peut avoir lieu que dans un contexte afghan organique et populaire, que ce soit en Afghanistan ou à l’extérieur du pays, mais certainement pas à travers Fox News, la BBC ou les audiences du Sénat américain.

Le regretté universitaire américano-palestinien, le professeur Edward Said, avait mis en garde à maintes reprises contre la pseudo-réalité peinte par les « informateurs indigènes » – supposés dissidents politiques recrutés par les gouvernements occidentaux pour fournir une description pratique de la réalité au Moyen-Orient et ailleurs, comme un justification morale de la guerre. Les conséquences, comme l’ont démontré la guerre et l’invasion de l’Irak en 2003, peuvent être horribles.

Said a défié un « informateur autochtone » particulier, le regretté Fouad Ajami, un universitaire libanais, dont les idées sur l’enthousiasme irakien pour la guerre américaine, bien qu’elles se soient avérées désastreusement fausses, ont été utilisées par George W. Bush et d’autres comme preuve que la guerre imminente était destiné à être un « gâteau ».

Les idées d’Ajami ont été longtemps discréditées, mais les machinations politiques qui préfèrent toujours les « informateurs autochtones » aux véritables défenseurs des droits humains et à une bonne érudition restent en place. Bon nombre des évadés afghans seront certainement placés stratégiquement par les mêmes canaux, qui continuent de promouvoir les interventions et les sanctions en tant que politiques saines.

La guerre en Afghanistan est terminée, espérons-le pour de bon, mais le conflit sur qui représente le peuple de ce pays déchiré par la guerre n’est toujours pas résolu. Il appartient aux talibans de tenir leurs promesses en matière d’égalité de représentation et de pluralité politique, sinon il y en a beaucoup d’autres à l’étranger qui seront prêts à revendiquer le rôle de représentation légitime.

Au Moyen-Orient, en particulier, nous avons déjà assisté à ce phénomène des représentations démocratiques « légitimes » basées à l’ouest. En fin de compte, ces « gouvernements en exil » n’ont entraîné que de nouvelles tromperies politiques, divisions, corruption et poursuite de la guerre.

L’Afghanistan déchiré par la guerre – épuisé, blessé et ayant cruellement besoin d’un répit – mérite mieux.

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______