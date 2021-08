Activité des Mexicains aux Jeux Paralympiques le 27 août

in

La délégation mexicaine fera sa présentation dans diverses disciplines, telles que l’athlétisme, la dynamophilie, l’équitation, le tir à l’arc et l’aviron, ce 27 août aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, nous vous présentons donc l’agenda complet des athlètes aztèques pour cette journée.

Premier arrivé Remo Michel Muñoz fera sa présentation dans le classement PR1 hommes Jeudi 26 août à 20 h 10, heure du centre du Mexique.

En natation, Naomi Somellera aura une activité au classement du 200 mètres quatre nages individuel à 20h13.. Le lancer du disque aura également lieu avec la participation de Rosa María Guerrero et Montserrat Sánchez à la finale individuelle de catégorie 5, à 20h19.

Dans le Athlétisme il y aura des tours de qualification dans les divisions hommes et femmes. Leonardo de Jesús Pérez et Edgar Cesáreo Navarro ils chercheront à accéder à la prochaine ronde du 400 mètres masculin à 20 h 43 et 20 h 50 respectivement. Tandis que Diana Laura Coraza cherchera à faire de même sur le 400 mètres féminin à 21h15.

La dynamophilie fera ses débuts aux Jeux Paralympiques, un événement dans lequel la Mexicaine Mayra Alejandra Hernández aura une activité dans la finale des 50 kilogrammes à 23h00.

Claudia Pérez affrontera la Française Anne Barnéoud en phase de poules de tennis de table Jeudi 26 août à 23h40

Les Le tir à l’arc verra ses phases qualificatives avec Samuel Molina, comme Omar Echeverría, à partir de minuit.

Ignacio Treviño concourra en équitation dans le concours individuel Grade III, à 4h50 du matin au Mexique.

Dans le Athlétisme, Bryan González participera à la finale du lancer du poids individuel hommes à 5h53 et Daniela Eugenia Velasco iront au classement du 1500 mètres à 8h03.