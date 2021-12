Activités d’aventure à explorer à Goa pendant Noël et le Nouvel An

Bungy avec des cordes en caoutchouc attachées à vos chevilles, au-dessus du magnifique lac Mayem au nord de Goa

Par Niharika Nigam,

2021 a été une année très difficile pleine de hauts et de bas. N’avez-vous pas désespérément besoin d’une pause avant la fin de cette année ? Ne réfléchissez plus, il est maintenant temps de vous racheter et de vous lancer dans ces vacances bien méritées que vous avez lorgnées toute l’année. Chérissons le mois dernier avec l’ancienne colonie portugaise « Goa », un endroit qui est célèbre pour ses plages, sa nourriture alléchante, son alcool et son aventure. La célébration de Noël à Goa est un grand carnaval où chaque recoin est baigné de lumière et de décoration. Offrez-vous une expérience de vie en essayant des activités d’aventure d’adrénaline à Goa.

Liste de quelques expériences uniques pour se rendre à Goa pour : –

Saut à l’élastique

Légendes uniquement. Pas pour les âmes sensibles! C’est aussi extrême que possible ! Bungy avec des cordes en caoutchouc attachées à vos chevilles, au-dessus du magnifique lac Mayem au nord de Goa et affrontez vos peurs si vous en avez le courage ! Ils prétendent suivre les normes de sécurité australiennes et néo-zélandaises. De plus, il est géré par d’anciens officiers de l’armée, en association avec le tourisme de Goa, et est certifié par le ministère du Tourisme du gouvernement indien pour rendre votre expérience à égalité avec les meilleures au niveau international. Vivez un frisson comme jamais auparavant et rapportez à la maison un souvenir que vous n’oublierez pas de sitôt.

Après le verrouillage, les opérations ici ont repris à partir du 1er septembre avec tous les protocoles de sécurité Covid, depuis les masques obligatoires, le contrôle de la température et de l’oxymètre à l’entrée, jusqu’à la désinfection appropriée des locaux et de chaque équipement. Tout leur personnel est désinfecté.

Plongée sous-marine et snorkeling

Plongée sous-marine – ouais ! Celui-ci n’a pas besoin de description, c’est quelque chose que tout le monde connaît. Si vous cherchez à faire l’expérience de cette activité passionnante à un prix abordable, alors Goa est l’endroit où aller. Le prix de la plongée sous-marine est très raisonnable, ce qui en vaut vraiment la peine.

Il est recommandé de faire de la plongée sous-marine entre octobre et mai lorsque les vagues sont plus calmes.

Paramoteur

Le paramoteur est une forme de parapente qui a eu lieu sur la plage de Mandrem au nord de Goa.

Celui-ci est comme assis sur un char dans le ciel ! Volez jusqu’à 500-1000 pieds selon les conditions météorologiques. Il a été examiné comme étant assis sur une chaise berçante et regardant le monde à 1000 pieds au-dessus ! Probablement la forme d’aviation privée la plus sûre jamais conçue !

Faire du ballon ascensionnel

Cette activité offre une vue plongeante sur un paysage magnifique de plages, de collines et de verdure de Goa depuis le ciel. Une balade d’une heure vous offre un moment de carte postale parfait ! Commencez votre journée tôt vers 6h30 à Chandor, Goa pour prendre un vol de fantaisie littéral ! Montez à bord du grand «ballon», qui peut accueillir jusqu’à sept adultes. C’est une excellente activité à essayer avec vos amis et votre famille.

En résumé

Voyons, cette ancienne colonie portugaise nichée le long de la côte ouest de l’Inde commence à porter un nouveau manteau brillant portant les espoirs d’une toute nouvelle année.

Commencez à emballer! C’est maintenant!

(L'auteur est directeur du développement commercial, Jumpin Heights. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

