Activités WBC autour d’un combat

Par Mauricio Sulaiman / Fils de José Sulaiman / Président de la WBC

Cette fois, je vous dis tout ce que notre corps fait la semaine avant un combat stellaire.

Le World Boxing Council est une organisation à but non lucratif qui participe activement à un grand nombre d’événements liés aux fonctions de boxe qui se déroulent dans le monde entier.

A cette occasion, nous devions être à San Antonio, Texas, pour la grande fonction dans laquelle le champion du monde WBC, IBF et WBA, Jermell Charlo, a affronté le monarque du monde WBO, Brian Castaño, à la première occasion dans laquelle il était il cherchait à atteindre un champion unifié dans la division des super-welters, à l’ère des quatre ceintures.

J’y ai assisté accompagné d’une super équipe de travail, avec qui nous avons fait un travail intense, en faisant un événement et pas seulement un combat de boxe.

J’ai eu une réunion avec le maire de San Antonio, Ron Nirenberg, et nous avons conclu une série d’accords pour mettre en place diverses idées pour réactiver la boxe dans cette grande ville ; Ce même après-midi, il nous a accompagnés pour rendre hommage aux cinq champions du monde que ce lieu a générés. L’événement a eu lieu à l’hôtel de ville et a été très émouvant; surtout quand la mère du champion Robert Quiroga, décédé, a pris la parole et ses paroles ont fait pleurer tout le monde.

La raison de l’existence du WBC est et sera toujours le boxeur et son attention ; avant, pendant et après leurs années de gloire, c’est pourquoi ces guerriers du ring se sont sentis à nouveau reconnus et aimés.

Jeudi, nous étions au consulat mexicain, où le consul Rubén Minutti Zanatta et son excellente équipe de travail se sont joints à notre organisation pour remettre des médailles d’honneur, dans le cadre du programme Heroes of Humanity, à cinq personnes et institutions qui, avec passion et dévouement, ont soutenu et sauvé des milliers de vies pendant cette pandémie.

Par la suite, nous avons procédé à l’inauguration de l’exposition de la salle verte, dans le centre culturel de San Antonio, où seront exposées les ceintures de champion du monde WBC, et plus tard nous avons assisté à la conférence de presse de clôture, où les candidats ont pu faire leurs déclarations finales avant le combat.

Le même jour, nous avons visité le gymnase du grand ancien champion Jesse James Leija, où tous les jeunes hommes et femmes, enfants et proches, ont pu entendre le message de motivation de l’ancien monarque Óscar Cantú, ainsi que la réflexion de Cory Hanes.

Vendredi il y a eu une réunion avec la commission boxe et la signature d’un nombre important de documents nécessaires à la bonne supervision d’un combat de championnat du monde ; suivi de la pesée officielle, qui a été très problématique, lorsqu’une altercation a éclaté entre les deux équipes, étant sur le point de devenir une bataille rangée. La même chose s’est produite dans la cérémonie de lecture des règles et dans la sélection des gants ; même le combat risquait d’être annulé.

Le reste de la journée de vendredi est consacré à trois autres visites dans des gymnases locaux, pour se rapprocher de la communauté de la boxe.

De retour dans l’arène, nous avons eu une dernière cérémonie de remise des prix du champion d’honneur de la nuit. Le président du TDLR, Rick Figueroa, m’a accompagné à la remise de la médaille de champion à un jeune homme doté de capacités spéciales.

Le spectacle était merveilleux ; L’Uruguayen Amílcar Vidal a mené un combat sensationnel, dans lequel il s’est avéré être un véritable espoir, digne d’être classé aux premières places mondiales.

Le combat stellaire était, sans aucun doute, l’un des meilleurs de l’histoire de la division des super poids welters, et l’un des meilleurs combats de ces dernières années, puisque l’Argentin Castaño était sur le point de l’envoyer sur la toile, dans divers Parfois, pour Jermell Charlo, qui est revenu avec un cœur courageux et a failli mettre KO son adversaire au dixième round, dominant la dernière partie du combat, pour sauver un match nul qui était un résultat juste, puisque la performance des deux boxeurs était dramatique, spectaculaire et émouvant.

TU SAVAIS QUE…?

Les cinq champions du San Antonio World Boxing Council sont : Jesse James Leija, super poids plume ; John Michael Johnson, en coq ; Robert Quiroga, en super mouche ; Mario Barrios, en superlight, et Josh Franco, également en super fly.

L’ANECDOTE DU JOUR

Dès mon plus jeune âge, j’ai le souvenir d’avoir accompagné mon père à de nombreux événements, conférences de presse, interviews et combats, et je l’ai toujours regardé avec admiration, comme si je regardais un super-héros en action.

A cette occasion, mes enfants m’ont accompagné à cette grande fonction à San Antonio, et ma femme a pris une photo, lors de la cérémonie de pesée, qui m’a rappelé ces moments où j’étais là avec Don José.

