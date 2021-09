Actraiser Renaissance arrive sur Nintendo Switch plus tard dans la journée

SNES classique Actrice a été remasterisé pour Nintendo Switch sous la forme de Actrice Renaissance, qui sera lancé sur Switch plus tard dans la journée.

Le jeu met à jour le titre original Enix / Quintet 16 bits, qui était unique en mélangeant des sections d’action de plate-forme avec peuplésegments de construction urbaine de style. Le gameplay reste en grande partie le même, mais bénéficie d’une mise à niveau visuelle 2.5D.

La bande originale légendaire de Yuzo Koshiro bénéficiera également d’une mise à niveau grâce à une version spéciale réarrangée par le grand homme lui-même, mais vous pourrez basculer entre celle-ci et la bande originale à volonté. De nouveaux boss et niveaux sont également promis par Square Enix, ainsi que des fonctionnalités de sauvegarde rapide et automatique et un «système de jeu amélioré».

Actraiser Renaissance est également disponible sur PS4, Steam, iOS et Android.

Images : Square Enix